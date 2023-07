Las imágenes de los reconocimientos médicos del Córdoba Patrimonio

Una temporada que debe ser el punto de inflexión para un club que tiene la ambición de no solo pelear por la salvación, aunque este sea el objetivo primordial nuevamente. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cumplirá cinco años en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional y eso hace que la exigencia sea máxima, tanto a nivel personal como a los aficionados se refiere. De hecho, el sector de la hinchada cordobesista parece que no ha sido enganchada a una campaña de abonados que no está teniendo todo el éxito que se pretendía. Sin embargo, las razones se dan sobre la pista y esto es lo que tratarán unos chicos dirigidos por Josan González que han comenzado este martes la pretemporada.

Las instalaciones del Hospital San Juan de Dios han recibido a la escuadra blanquiverde desde primera hora de la mañana en busca de que todos pasen los pertinentes reconocimientos médicos y que estén aptos para vestirse de corto este mismo martes pero en la jornada vespertina, ya instaurados en la pista del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre, donde se podrán ver los primeros destellos de una plantilla que ha sido modificada en su gran mayoría.

De hecho, se mantienen en el bloque jugadores como Zequi, Fabio o Perin, mientras que la entidad de José García Román ha ejecutado hasta seis fichajes. El único de ellos con pasado en la LNFS es el de Giancarlos Antoniazzi, aunque el resto tienen un bagaje de sobra contrastado en sus países. Son los casos de Damián Mareco, Mykola Mykytiuk, Kenji, Arnaldo Báez y Guilherme Dos Santos. Ellos han sido los elegidos para encabezar, junto a otros que ya estaban como Pulinho, Osamanmusa o los canteranos Víctor, Rafalillo y Joaquín que suben desde el filial, la nueva aventura de los blanquiverdes en la élite del fútbol sala nacional. Ahora, deberán demostrar todos ellos que están más que capacitados para defender la elástica califal en Primera División.