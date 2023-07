Un “ambicioso” Córdoba Patrimonio comienza la pretemporada

Una nueva temporada que debe servir para reenganchar de nuevo a una afición hastiada y que, en su gran mayoría, le ha dado la espalda a un club que cumplirá su quinta temporada en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional, siendo esta una de las mejores competiciones en el panorama mundial. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha confeccionado un plantel que dé un salto de calidad con respecto a un curso pasado muy irregular para los blanquiverde. Por ello, la escuadra dirigida por Josan González se pondrá a sudar este mismo martes, aunque, antes de ello, han pasado los pertinentes reconocimientos médicos en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios.

Un renovado Córdoba Patrimonio vuelve al trabajo

Por un lado, la totalidad de la plantilla, a excepción de Muhammad, ha estado presente en el primer día de un nuevo y reformado Córdoba Patrimonio. Con hasta siete incorporaciones, el club blanquiverde será el más internacional de su historia y, por ello, la ambición está más que presente. Antes de pasar los reconocimientos médicos, el guardameta Fabio Alvira, proclamado por el cuerpo técnico como nuevo capitán de la plantilla, ha comparecido ante los medios de comunicación junto a su compañero Zequi, donde ambos han recalcado que el objetivo será conseguir la permanencia lo antes posible.

Primeramente, el guardameta blanquiverde también ha subraya la ilusión que se vive en el vestuario después de “un año duro como fue el pasado”. “Yo, por mi parte, con muchas ganas. Han sido una vacaciones largas pero creo que han servido para recargar las pilas y para ver lo que hicimos mal la temporada pasada. Con muchas ganas de conocer a los nuevos jugadores y de hacer un grupo para llevar a este escudo y a esta ciudad a más alto posible”. En lo que a la capitanía se refiere, Fabio ha destacado que le pilla en un “buen momento” de su carrera deportiva. “Al final, creo que soy el jugador más experimentado de la plantilla y se ha decidido que sea yo. Muy contento por poder representar a este club y y llevar el brazalete”.

Por su parte, Fabio Alvira ha dejado claro que el objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, aunque no será fácil. “Desde el trabajo, desde la humildad, desde dejarnos todos los días los los cuernos desde el primer minuto. Yo creo que, teniendo esa base de trabajo desde el primer día, no va a haber problema, pero obviamente hay que hacerlo rápido”, ha aseverado un arquero que pide a la afición un punto más de apoyo. “Yo creo que el que haya venido al pabellón la temporada pasada cuando teníamos que ganar los últimos partidos y vino y nos ayudó, creo que tienen que ver lo que fue eso y creo que un equipo en la máxima categoría no lo tienen todas las ciudades. Creo que ojalá haya más apoyo para el club y para para nosotros”.

Mientras tanto, Zequi será el único superviviente desde que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad llegase a Primera División y, aunque no será el primer capitán, ha explicado que apoyará a Fabio en todas sus decisiones, así como recalca el principal objetivo del club blanquiverde. “Yo quiero ser un poquito más ambicioso porque me gusta ser ambicioso en la vida. Tenemos un buen bloque. El cuerpo técnico también creo que se ha mejorado muchísimo. Desde hoy ya preparar la temporada y que seguro que nos va a ir muy bien”, ha añadido un jugador que, al igual que el guardameta, pide apoyo a la afición. “He visto de todo, he visto el pabellón lleno, he visto el pabellón vacío. Creo que Córdoba quiere fútbol sala, que el club necesita ese puntito del aficionado, ese sexto jugador y creo que es clave empezar bien. Aunque empecemos con un calendario complicado, creo que para unir ese vínculo jugador-afición es clave empezar bien la temporada. El año pasado por mala suerte no fue así y creo que en ese inicio de temporada enganchar a la afición de nuevo va a a ser muy importante para nosotros”.

Por último, el futbolista gaditano ha destacado el buen ambiente que se está viviendo en un vestuario totalmente reformado. “Vienen muchos chicos, muchos chicos jóvenes, muchos chicos nuevos. Creo que vienen a sumar. En casi todos son su primera experiencia en España. Así que no creo que dejen nada. Desde hoy creo que van a estar al cien con nosotros. Hay un grupo de jugadores donde hemos estado compartiendo las ganas y la ilusión de este año. Desde esta tarde pues nos pondremos manos a la obra”, ha culminado.