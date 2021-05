Paso a paso

Luces encendidas de nuevo, la acción volvía otra vez al parqué del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre en un encuentro que debió celebrarse mucho antes, aunque, como ya le ha tocado sufrir al Córdoba Patrimonio en ocasiones anteriores, la Covid-19 lo impidió. Ahora sí, el Viña Albali Valdepeñas rendía visita al feudo califa. Ambos con propósitos muy dispares; uno con la intención de casi dejar sellada su permanencia, y otro de continuar en la pugna por el play off. Así, fueron los locales los que mejor entraron en la contienda, con un inicio efervescente, que incluso les costó una cartulina amarilla a los manchegos en los primeros compases de partido.

Seriedad en ambos lados. Concentración al máximo, guion perfectamente establecido por los califas durante las últimas semanas, y del que han sacado un rédito extraordinario. Pero es que había enfrente un auténtico equipazo, diseñado para los más ambicioso. Ahí está su condición de subcampeón de Liga y Copa. Casi nada. Por tanto, la primera oportunidad clara la firmó Valdepeñas a los cuatro minutos, con un disparo lejano de Juanan que se estrellaba en el poste.

Pero no pensaban los locales dejar crecer en demasía al cuadro visitante, por lo que continuaron a su suyo. Sin prisas, pero sin pausas. Ritmo alto cada vez que se podía, y si no, siempre había tiempo para enfundarse el mono de trabajo. Así se produjo la mejor de los blanquiverdes, que saldría de los pies de Jesulito con un disparo cruzado tras saque de banda. No tardaría en responder Matheus Preá para el cuadro azulón, aunque su golpeo lo detuvo perfectamente Prieto.

El transcurso de los minutos incentivó una cierta relajación en el ritmo de juego, aunque eso dio paso a un pequeño asedio de Valdepeñas superado el ecuador de la primera mitad. Sin acierto de cara al gol, aunque con mucha más verticalidad hacia portería, sobre todo en las transiciones. El guardameta cordobés tuvo mucho trabajo entonces, muestra de ello es su magnífica intervención en un mano a mano con Chino. Pero en las malas es donde surge la chispa del talento, y el Córdoba Patrimonio también tiene mucho en su plantel. Ricardo hizo temblar la meta manchega con un potente chut que se estrelló en el travesaño.

Una acción que dio pasada al tramo más polémico del partido. En primer término con una jugada alocada, primero con una posible falta sobre Perin que acabó en un contragolpe de Valdepeñas y que tuvo que frenar Ricardo bajo palos, mientras que a continuación fue Córdoba el que emprendió la galopada entre Prieto y Pablo del Moral, aunque Saura, en el pase de la muerte, no conseguía encontrar portería. Más calor dio al choque la expulsión de Rafa Rato por doble amarilla a escasos segundos del descanso, y en esa pequeña superioridad pudo incluso adelantarse Córdoba Patrimonio. Sin embargo, empate sin goles era lo que reflejaba el electrónico de Vista Alegre camino de vestuarios.

La reanudación se produjo igualmente que el arranque del partido, con mejor salida de los de Josan González. Tanto que primero el guardameta de Valdepeñas tuvo que ser atendido por un disparo en el rostro, y minutos después Saura la estrellaba en el larguero. Sin duda, más presencia local en el juego, aunque éste comenzó a desarrollarse con mucha más igualdad. Es más, el siguiente tramo fue de letargo absoluto. Intentos sin peligro, mucha lucha en media pista, aunque careciendo de oportunidades realmente claras. Y por ende, tampoco de goles.

Poco a poco los nervios fueron aflorando, sobre todo en las filas de David Ramos pues su equipo partía con mayores urgencias, dada su racha competitiva y la ambición de su proyecto. Y en ese desconcierto entre la obligación de arriesgar y el miedo a fallar supo jugar perfectamente el Córdoba Patrimonio, que con paciencia iba hilvanando su estrategia, tratando de encontrar siempre la opción más correcta. Además, por si fuera poco, ambas plantillas fueron acusando cada vez más el cansancio. Pero habría tiempo para sufrir, sobre todo para los locales. A menos de un minuto para el desenlace, un error en la salida de Zequi propició un contragolpe de Valdepeñas, aunque en el uno para uno entre Prieto y Catela, es el guardameta el que salió una vez más vencedor. Y desde ahí ya no hubo tiempo para más. Valioso punto conquistado por el Córdoba Patrimonio, que mantiene su estela de imbatibilidad en Vista Alegre en sus encuentros más recientes.