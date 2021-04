La España más cordobesa vuelve a ganar

Con la mirada puesta en el campeonato europeo. A pesar de que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha recuperado el partido suspendido en el pasado ante la UMA Antequera con victoria para el cuadro local (3-0), la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala ha vuelto a parar por el periodo de combinados nacionales. Y es que Fede Vidal volvió a citar a los mejores jugadores españoles en la actualidad para certificar la clasificación para el próximo Europeo de Países Bajos. Para conseguir dicha hazaña, la selección española debía ganar su doble enfrentamiento ante Suiza en los días 10 y 12 de abril. Debido a esto, la Roja logró una victoria importante con los cordobeses Solano, Barrón y Bebe en sus filas. Una convocatoria que sufrió una modificación después de que Andresito cayese lesionado a apenas dos días del primer enfrentamiento ante el equipo suizo.

Una primera mitad que arrancó con un dominio claro para el combinado nacional que, a pesar de jugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, disputaba el partido como visitante debido a las restricciones por Covid-19 que han obligado a disputar este doble enfrentamiento con tan solo dos días de diferencia. Aun así, los chicos dirigidos por Fede Vidal salieron al parqué madrileño con ganas de sentenciar la contienda desde el primer instante y Mellado se lo tomó muy en serio. El jugador del Jimbee Cartagena inauguró el marcador y dejó en bandeja el segundo a Sergio González tras una maravillosa jugada combinativa con Fernando. Con el paso de los minutos, este dominio español se iba intensificando y los tantos no paraban de caer. De hecho, Éric Pérez y Raúl Gomez se encargaron de anotar el tercer y cuarto gol, respectivamente, antes del paso por vestuarios.

La vuelta a la pista no cambió la tónica ocurrida a lo largo de los primeros veinte minutos. Y es que la selección española comenzó nuevamente dominando a un plantel suizo que estaba sin ideas y no podía defender la horda ofensiva de los visitantes. Por ello, los chicos de Fede Vidal siguieron con su particular festival y Fernando, por partida doble en la segunda mitad, Mellado y Éric Pérez fueron los encargados de convertir los goles y hacer que España vuelva a dar un paso gigante en su clasificación para el Europeo de Países Bajos. Para cerrar esta participación, el combinado nacional se volverá a ver las caras en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ante Suiza el próximo 12 de abril. Un encuentro donde volverán a estar tanto Bebe como Solano y Barrón que participaron en la victoria del equipo español ante el suizo.