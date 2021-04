Tres triunfos, una permanencia: las cuentas de Josan González

La premisa no viene a ser parte de una ciencia exacta. No en vano, en deporte al igual que en la vida pero más nada lo es realmente. En cualquier caso, sin que quiera ser la fórmula mágica de la Coca Cola, como se suele decir, sí es una estimación acertada y próxima a lo que ha de ser la realidad de aquí a final de temporada. Nueve puntos son los que considera oportunos el Córdoba Patrimonio de la Humanidad para alcanzar la permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). O más bien, los que entiende pertinentes su entrenador, Josan González. Una cifra que supone sumar un total de 35 y que conduce a un promedio de algo más de uno por partido, también manejado por el preparador de Puente Genil. Por delante tiene el cuadro califal hasta nueve encuentros para conseguir dicho objetivo.

Aunque no lo hizo nunca públicamente, el técnico del conjunto blanquiverde calculó ya un tiempo atrás, a mediados de la competición, en unos 33 o 36 puntos -ésta es quizá la referencia más concreta- la continuidad en la máxima categoría. Esto venía a ser -y viene a ser- al menos un punto por jornada en estimación media. Por ahora, el equipo de Josan González cumple perfectamente con la ecuación pues se encuentra con 26 puntos en 25 choques. Tal guarismo le concede la oportunidad de vivir a una distancia prudencial de la zona de descenso, con una ventaja de cuatro sobre el antepenúltimo, el Peñíscola, aun cuando tiene un partido menos. Precisamente este hecho tiene gran relevancia en fechas próximas, ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe el sábado (19:30) al BeSoccer UMA Antequera para ponerse al día.

El encuentro ante el conjunto malagueño es una de las más claras oportunidades de alcanzar la cifra establecida y el objetivo. Y además significa una opción de establecer una diferencia aún mayor con un rival directo. Actualmente el cuadro califal se coloca ocho puntos por encima de los antequeranos, de forma que la victoria en apenas unos días otorgaría una renta de 11. Como añadido, el triunfo ocasionaría a su adversario un estrechamiento de su margen de error casi hasta la mínima expresión. El BeSoccer UMA se vería obligado a ganar, más o menos, la mitad de los duelos que van a restar tras la disputa de este aplazado de su fecha original y que alberga, por cierto, Vista Alegre. Esto último es un aliciente más para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que por otro lado se haría con este gol average particular.

Sea como fuere, el preparador de Puente Genil marcó más claramente sus cuentas en la previa del partido ante el Movistar Inter del pasado domingo. Entonces afirmó que su estimación es de tres triunfos más para rubricar la continuidad, una temporada más, en Primera de la LNFS. Eso conlleva precisamente la suma de 35 puntos al final de un curso complejo pero en el que, poco a poco, el conjunto blanquiverde afianza su paso en el camino hasta la meta. Con el cálculo del técnico, el promedio definitivo sería de 1,03 puntos por encuentro, lo que está dentro de lo establecido inicialmente aunque no de manera pública. Como factor teóricamente favorable tiene el cuadro califal el hecho de que cuatro de los ocho siguientes y últimos partidos los afronta como local, y que uno de ellos es ante un rival al que puede hacer directo de ganar al BeSoccer UMA Antequera. Se trata del Industrias Santa Coloma.

Por otro lado, en relación al calendario, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene que rendir visita al colista. Ha de enfrentarse a O Parrulo Ferrol, al frente del cual está Miguel Ángel Martínez Maca, en la antepenúltima jornada y esto puede significar que en ese momento el cuadro gallego ya no tenga nada por lo que luchar. No en vano, es último de forma destacada, con apenas 13 puntos, y necesita ya una auténtica gesta para salvar la categoría. Sin embargo, todo esto son suposiciones y lo único que vale es sumar de tres por tres veces encima lo antes posible. Más que nada porque el play out sigue demasiado cerca y genera la única duda a la idea de Josan González. Ahora el Ribera Navarra ocupa dicha plaza con 25 puntos, sólo uno menos que el conjunto blanquiverde, y aparenta una postura de dura resistencia para lograr la permanencia por la vía directa. Esto último es lo que pretende precisamente el cuadro califal, que no obstante sigue hoy por hoy, hasta el sábado, con un choque menos que el tudelano. Es decir, de vencer al BeSoccer UMA Antequera tiene la posibilidad además de abrir brecha, al menos ligeramente, con la promoción.