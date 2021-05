Tiene ante sí un reto realmente complicado. Porque ha de recibir a uno de los rivales más poderosos de la competición, así como referente a nivel europeo. En esta ocasión es ElPozo Murcia Costa Cálida el conjunto que le rinde visita. Se trata de uno de los llamados tres grandes de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), que por si fuera poco es el tercer equipo más en forma del campeonato. Datos que resultan un tanto desalentadores, si bien al Córdoba Patrimonio de la Humanidad nada le intimida. Menos si cabe cuando interviene como local, un rol en que cuenta con guarismos de vértigo. La estadística es completamente esperanzadora si la revisión se realiza, sobre todo, en relación a los últimos seis encuentros disputados en feudo propio. No es fácil vencer en el Palacio Municipal de los Deportes. De hecho, ningún adversario lo hace desde el 11 de febrero.

Fortificado en Vista Alegre se encuentra ya, imaginariamente, el cuadro califal, para el que la victoria es esencial para evitar el play out. Debe lograrla no sólo ante un rival de primer nivel sino después de sufrir una dolorosa derrota ante O Parrulo Ferrol. No por el resultado en sí, o por el marcador (4-3). Es dura al ser el del pasado martes uno de los duelos marcados en rojo por ser aparentemente asequible. Pero no importan estas cuestiones si se tiene en cuenta que, en efecto, el conjunto blanquiverde se presenta hoy por hoy como un adversario casi intratable en su feudo. Como dato principal, la estadística más reciente. Desde que venciera al Peñíscola el 28 de febrero fue capaz de sumar 14 puntos de los últimos 18 posibles como local. Y eso que tuvo encuentros de enorme dificultad. Los saldó positivamente. De hecho, ofreció imágenes brillantes ante dos de los más poderosos equipos esta temporada, el Jimbee Cartagena, al que goleó (5-1), y el Levante, ante el que llegó a vencer de cuatro goles (6-3).

En definitiva, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró sus últimos seis partidos en Vista Alegre con cuatro triunfos y dos empates. Se impuso por 2-0 a la escuadra castellonense a finales de febrero y a partir de ahí también superó claramente a un venido abajo BeSoccer UMA Antequera. A estos cuatro choques hay que añadir para completar la escena los jugados ante Osasuna Magna (2-2) y Viña Albali Valdepeñas (0-0). Otros dos datos reflejan la espléndida dinámica del equipo de Josan González en el Palacio Municipal de los Deportes. Por un lado, anotó 18 goles en ese tramo de seis duelos en Vista Alegre, lo que aporta un promedio de tres por cada cita. Mientras, apenas encajó seis tantos. Es decir, su media en defensa apenas es mejorable, sobre todo porque en fútbol sala lo más difícil es que no haya bastantes dianas. Con una por encuentro se sitúa en el período revisado. Y hay más en este sentido: mantuvo a cero su portería hasta en tres ocasiones -la mitad de los duelos-.

Con estos números resulta difícil pensar en un choque con desequilibrio de fuerzas. A esta idea se puede agregar otro detalle que no es poco significativo. Si bien la cifra de puntos, así como de goles -ya sea a favor o en contra- terminan por ser más discretas, el conjunto blanquiverde apenas perdió dos de los siete partidos que disputó ante los rivales actualmente ubicados en play off. Sólo el Real Betis y el Inter, que fue el último en ganar en Vista Alegre por cierto, pudieron llevarse los tres puntos. Porque antes de superar al Jimbee Cartagena y al Levante hizo lo propio ante el Barça (3-1) y también tuvo contra las cuerdas al Palma y al Industrias Santa Coloma. Ante estos dos equipos tuvo que conformarse con sendos empates a dos. Como si fuera poco. Si se amplía el repaso a los primeros nueve clasificados, el número de victorias crece en otra más. Y con otra puerta a cero además, ésta ante el Fútbol Emotion Zaragoza (2-0). Está claro, por tanto, que en el Palacio Municipal de Deportes no valen los rangos sino el juego en el parqué. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sabe competir de tú a tú más aún si actúa como anfitrión.

Sucede también, como puede comprobarse, en una perspectiva mayor. La estadística es más discreta con la mirada a la temporada completa, en la que precisamente sólo le resta el duelo con ElPozo Murcia Costa Cálida en este aspecto. Pero tampoco bajan los números tanto como para que dejen de ser muy positivos. El conjunto blanquiverde sumó hasta ahora el 67,57 % de sus puntos -esto es 25 de los 37 logrados- en Vista Alegre. Todo a pesar de que tuvo una importante crisis entre finales de 2020 y, sobre todo, comienzos de 2021. En sus anteriores 16 encuentros como local, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad acabó con victoria en siete de ellos e igualó cuatro. Cinco derrotas parecían muchas hace un tiempo, pero no son tantas a día de hoy. Aunque es verdad que algunas fueron complicadas de asumir, como las sufridas ante el Burela (5-6) y el Ribera Navarra (2-3). Principalmente porque eran teóricos rivales directos -y lo fueron a posteriori-.