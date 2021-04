LNFS | Radiografía de la jornada (27): con calma pero menos

Mantiene la tranquilidad aunque relativamente en este caso. Es la consecuencia de la vigésimo séptima jornada de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), en la que de nuevo no tiene más remedio que atender a los demás sin entrar en acción. Lo cierto es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cierra este fin de semana con un descanso obligado por la suspensión de su partido ante el Viña Albali Valdepeñas con calma pero menos. La razón es que apenas cuenta con una ventaja de un punto sobre el play out después de que el Ribera Navarra sorprendiera al Movistar Inter y tomara oxígeno en la clasificación. Con todo, el conjunto blanquiverde sigue a gran distancia del descenso, toda vez que ni Peñíscola ni BeSoccer UMA Antequera vencen. A todo esto, el cuadro malagueño cede ante O Parrulo Ferrol, que se aferra a sus escasas opciones de permanencia a costa de rebajar las ya mermadas de su adversario.

El Córdoba Patrimonio, seguro pero más cerca del play out

Dos detalles deja esta fecha de la considerada mejor liga del mundo para el equipo de Josan González. Por un lado, continúa con una amplia renta en relación a la zona de descenso. Esto es, para ser más concretos, con una diferencia de seis puntos que son en realidad siete. Porque el Peñíscola no termina de despertar y esta vez no logró más que un empate ante el Industrias Santa Coloma (2-2). Como añadido, tiene un duelo menos que la escuadra castellonense. Y por si fuera poco, los catalanes no consiguen despegarse en la tabla. Además, el BeSoccer UMA Antequera cayó en su encuentro directo ante O Parrulo Ferrol (3-5) y sigue a 11 puntos, si bien ahora con el mismo número de choques -ya que a los de la ciudad del Torcal les queda uno pendiente-. Sin embargo, esa nota positiva tiene como contrapunto el inesperado triunfo del Ribera Navarra ante el Movistar Inter (5-4). Los tudelanos dieron un paso hacia delante y se ubicaron sólo un por debajo, con los 28 puntos que posee el Burela en play out -los gallegos también vieron aplazado su partido-.

Sorpresa del Ribera Navarra para comprimir la zona baja

Es lo que tiene el deporte -y en realidad la vida-, que nada está escrito antes de que suceda. Quizá nadie pudiera imaginar en un resultado como éste, pero se dio. Y no es favorable para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que aun así continúa en tierra segura, por decirlo de alguna forma. Se trata de la victoria del Ribera Navarra, que fue sorprendente más que nada por el rival al que se enfrentaba. Cierto es que el cuadro de Tudela actuaba como local en esta ocasión pero no menos que su adversario tenía el papel de favorito aun así. Éste no era otro que el Movistar Inter, que fue incapaz de sumar en su visita a un equipo que necesitaba tres puntos para tomar oxígeno en la clasificación. Los logró la escuadra navarra, que se impuso de manera ajustada (5-4) para abandonar la plaza de play out y colocarse a sólo uno de los blanquiverdes. Para comprimir la zona baja de la tabla también, ya que con sólo cuatro más -tres en el caso del equipo de Josan González- se sitúan el Industrias Santa Coloma y Osasuna Magna. Y con apenas dos de ventaja -uno para los califales- se encuentra el Jaén.

O Parrulo Ferrol sigue aferrado a su clavo ardiente

No menos interés que el duelo del Ribera Navarra -y con el del Burela aplazado- tenía para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad otro esta vez. Más si cabe de hecho, ya que en él se enfrentaban dos rivales directísimos en la lucha por la permanencia. Por mucho que la renta que posee respecto de ellos es notable, eso sí. Al fin y al cabo, no hay nada seguro hasta el final. El caso es que el BeSoccer UMA Antequera, con muy pocas posibilidades de continuar en Primera, y O Parrulo Ferrol, con menos opciones todavía, se medían el sábado en el Pabellón Fernando Argüelles. Era éste un choque por la supervivencia más que nunca y de él salió victorioso el equipo al frente del cual está el cordobés Miguel Ángel Martínez Maca. Los gallegos dieron el zarpazo en casa del penúltimo para tomar un respiro y aferrarse a su clavo ardiente. Su 3-5 les permite soñar aún con una salvación épica, si bien ésta es realmente difícil. Hoy por hoy, los malagueños se ubican con 18 puntos, a diez del play out y 11 por debajo del conjunto blanquiverde. Aunque tienen un partido menos por suspensión en su fecha. Mientras, la escuadra dirigida por el que fuera técnico califal sigue colista con 16 puntos, a 12 de la plaza de promoción y a 13 del plantel de Josan González, ante el que se tiene que enfrentar en segunda vuelta, por cierto.

El Palma se acerca al liderato

Atractiva fue la jornada de Primera de la LNFS también en la zona noble de la tabla. Sobre todo en relación a la primera posición, que mantiene el Levante pero con renta mínima ya. El conjunto granota cedió en su visita al Barça (6-3) y vio reducida a dos puntos su renta respecto del segundo. También puede explicarse esta situación a la inversa. Es decir, el Palma Futsal se acerca al liderato. Lo hace después de un triunfo trabajado ante Osasuna Magna (5-4), que le permite pisar los talones a la escuadra valenciana cuando restan sólo siete fechas para el final del campeonato liguero. Por tanto, la tripleta formada por Carlos Barrón, Lolo Urbano y Rafa López aspira a llegar al play off con el honorífico aunque sólo anecdótico título del curso regular. Por detrás, por cierto, se encuentran el Jimbee Cartagena con 51 puntos, el Movistar Inter con 50 y el propio Barça con 49.

Despierta el león: el Jimbee Cartagena golea

Probablemente uno de los resultados más significativos de esta fecha del campeonato sea éste. De entrada porque es una abultada victoria, la más contundente de todo el fin de semana. Y después por suponer la reacción al fin de uno de los equipos más potentes esta temporada. Se trata del Jimbee Cartagena, que volvió a ganar al fin tras cuatro derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Pato vivía una etapa muy difícil, con la eliminación en semifinales de Copa de España inclusive. Tal hecho le llevaba a cinco partidos perdidos de los seis últimos. A tan negativa dinámica puso fin el cuadro departamental con el rugido del león que despertó, por utilizar un símil. No en vano, superó de manera clarísima a un Fútbol Emotion Zaragoza que ofreció una oposición mínima en la ciudad murciana. Los aragoneses cayeron por 7-0, curiosamente una semana antes de recibir al Córdoba Patrimonio de la Humanidad lo que puede jugar en contra de los blanquiverdes. Por aquello del deseo de resarcirse.