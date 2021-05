Julio devuelve la ilusión al Bujalance

Una intensidad propia de un equipo de la tercera categoría del fútbol sala español. El principal objetivo del Bujalance en su vuelta a la Segunda División B era consolidarse en la categoría, aunque el nuevo formato hacía que el plantel cordobés sufriese en demasía a lo largo de la primera vuelta. Sin embargo, los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo lograron sobreponerse a todas las adversidades y consiguieron certificar su permanencia en la división por la vía rápida, alcanzando una segunda parte del curso que permitía luchar por ascender a Segunda División o participar el año que viene en la Copa del Rey. Aun así y tras una primera vuelta donde encadenó tres derrotas, el cuadro bujalanceño apura sus opciones de estar en el torneo copero y debían vencer a una Coineña que estaba preparada para pelear por subir al fútbol sala profesional.

A pesar de que las opciones eran mínimas para conseguir un puesto en la próxima Copa del Rey y nulas en la pelea por ascender a Segunda División, el Bujalance salió nuevamente al Pabellón Pepe Montalbán con ganas de volver a la senda de la victoria lo antes posible. Para ello, Cristóbal tuvo la primera de la contienda tras una muy buena salida de presión, pero el cordobés no acertó a rematar cuando lo tenía todo prácticamente para inaugurar el luminoso. Aunque la Coineña también estaba en el partido. El plantel malagueño quería certificar su participación en la siguiente edición del trofeo copero y aumentar sus posibilidades de ascender de categoría. Por ello, los visitantes dejaron unos momentos de tanteo hasta que quisieron imponer su dominio en la contienda. De hecho, Álex estuvo a punto de hacer el primero después de una buena jugada combinativa, pero el ala se encontró con el palo de la portería defendida por Zafra.

Sin embargo, los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo se encontraban más cómodos sobre la pista bujalanceña. Tanto fue así que al contragolpe, Cristóbal nuevamente fue el encargado de intentar inaugurar el electrónico, pero su disparo fue sacado en línea de gol por la defensa visitante. Por su parte, la Coineña seguía con la intención de adelantarse lo más rápido posible, aunque no contaba con el buen nivel mostrado en la portería local. De hecho, Zafra realizaba intervenciones notables que evitaban los goles del cuadro malagueño. Tanto fue así que el guardameta bujalanceño evitó el tanto visitante hasta en cinco ocasiones relevantes, manteniendo el empate en el luminoso durante toda la primera mitad.

El paso por los vestuarios sentó de una manera excepcional al Bujalance. Y es que cuando tan solo pasó un minuto de la segunda mitad, el plantel dirigido por Fermín Hidalgo ya se adelantó en la contienda por medio de un Antoñito que probó fortuna con un disparo lejano que se convirtió en un auténtico golazo y al que nada pudo hacer el guardameta Gonzalo. Esta inercia positiva debía ser aprovechada por un conjunto granate que incrementó la ventaja en el electrónico instantes después merced a un buen centro de Catiti que fue rematado a placer por Jesús Flores al segundo palo. Un inicio de la segunda mitad increíble por parte de un cuadro local que intentaba volver a la senda de la victoria lo más rápido posible y que consiguió poner el partido a su favor en los primeros minutos del segundo periodo.

Aun así y cuando mejor estaba el Bujalance sobre la pista del Pepe Montalbán, una jugada polémica alteró todo el ambiente positivo que se había ganado el cuadro local sobre el 40x20. De hecho, Antoñito fue expulsado por una agresión a Germán y esta superioridad fue aprovechada por una Coineña que redujo distancias en el marcador por medio de Álex. Esta intensidad en el choque no le venía nada bien a los chicos dirigidos por Fermín Hidalgo, ya que estaban siendo mejores ante unos malagueños que tuvieron una oportunidad de oro para devolver las tablas al electrónico. Los colegiados andaluces decretaron un penalti por mano de Penalba y Zafra paró la pena máxima con la cara. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar la igualada, ya que Ángel aprovechó un rechace del cuadro cordobés para instaurar el 2-2 en el electrónico cuando faltaban tan solo dos minutos para el final de la contienda. En cambio, el Bujalance no se rindió y, cuando jugaban con portero jugador, Julio volvió a adelantar a los locales en el electrónico, dándole una victoria importantísima al cuadro local para sus aspiraciones coperas.