Una baja sensible: Alberto Saura, sancionado cuatro partidos

Una sanción dura por todo lo que conlleva y más aún en el momento que se encuentra tanto a nivel individual como en lo colectivo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sufrirá la baja de un pilar fundamental de cara a los próximos cuatro encuentros, de los cuales tres serán ante rivales directos por la salvación en Primera División. Y es que el Comité de Competición ha anunciado que el técnico Josan González no podrá contar con el segundo máximo goleador de la competición regular, Alberto Saura, para las cuatro fechas siguientes después de su expulsión en el tramo final del encuentro ante el Manzanares FS.

En efecto. El Comité de Competición ha decidido esta dura sanción después de que Alberto Saura golpease en la cara a Antonio Navarro en los últimos segundos del encuentro que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad disputó ante el Manzanares FS, choque crucial y de alta tensión para ambos planteles debido a la cercanía del descenso a pocas jornadas de que termine la temporada. Esta sería una baja muy sensible para un cuadro blanquiverde que ha confiado en uno de sus pilares fundamentales para revertir la situación de un equipo cordobés que se encuentra momentáneamente salvado en Primera División.

Aun así, Alberto Saura ha comentado en sus redes sociales la sanción en busca de aclarar toda esta problemática. “Es la primera vez en toda mi carrera que me expulsan. Respeto y asumo la sanción, pero no la comparto. Pido disculpas porque mi compromiso es máximo. Me dejaré el alma hasta el final”, ha explicado un jugador blanquiverde que se perderá los encuentros que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad dispute ante Movistar Inter, Industrias Santa Coloma, Besoccer UMA Antequera y Levante UD FS, es decir, parte fundamental de la temporada en busca de la permanencia en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional.