Necesidad al calor del hogar

La historia se repite. Necesidad puede ser inexcusablemente el calificativo que mejor defina a la situación actual del Córdoba. Por mucho que se quiera quitar hierro al asunto. Por más que se pretenda subrayar la igualdad reinante en el subgrupo, que la hay. Sin embargo, también es cierto que el margen de error cada vez es más estrecho y, a día de hoy, el conjunto blanquiverde no está cumpliendo con su objetivo primario, que no es otro que finalizar la primera fase del campeonato entre los tres primeros clasificados. Esa y no otra es la realidad objetiva del plantel cordobesista, que en las fechas recientes ha perdido la mecha de pura eficiencia que evidenció a la llegada de Pablo Alfaro. Por tanto, reconstruir para acercarse de nuevo a ese nivel parece ser el propósito inmediato del club. Nuevas armas, feudo propio y un adversario herido. El contexto parece el idóneo, aunque no sería la primera vez que un rival tocado resucita ante la desesperante mirada califa.

Ganar, ganar y ganar. No queda otra. Todo lo que no sea sumar de tres debe considerarse un auténtico fracaso. Y bajo esa mentalidad deberá salir al césped el plantel cordobés, que encara un tramo final decisivo y en el que las aspiraciones pasan por hacer de El Arcángel un fortín. Y es que el Córdoba disputará como local hasta cuatro de los seis choques que restan antes del primer corte en la competición, y mirando los rivales, es indudable que depende de sí mismo para finalizar lo más alto posible en la tabla. Tres de los cinco primeros pasarán por el estadio blanquiverde en las próximas semanas, además de uno teóricamente hundido. Y precisamente ese será el primero en rendir visita.

Los de Pablo Alfaro reciben este domingo al Recreativo Granada en un encuentro en el que el técnico maño se verá de nuevo obligado a variar el once inicial con respecto al último que utilizó en la cancha del UCAM Murcia. Una circunstancias que se debe a la baja de Jesús Álvaro, que fue titular en La Condomina pero se ha quedado fuera de la convocatoria a causa de algunas molestias físicas. La novedad en ese sentido es el regreso de Álex Meléndez. No obstante, Berto Espeso es el que se postula con mayores opciones de ocupar ese puesto en el lateral.

Asimismo, dicha variación podría no ser la única que utilice el preparador, que dispone ya de todos sus nuevos efectivos llegados en el mercado de invierno. Así es, Alberto Ródenas, Moussa Sidibé y Nahuel Arroyo han completado ya varias sesiones de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros y podrían disponer de sus primeros minutos este mismo domingo, alguno incluso partiendo desde la titularidad. Todo está por ver, aunque no cabe duda que su aportación será imprescindible para alcanzar el objetivo. Y para ello nada mejor que voltear la delicada situación actual, resuelta con dos empates y una derrota en los últimos cuatro compromisos, que han dejado al Córdoba en cuarto lugar con 19 puntos, a dos del segundo y tercer clasificado y a cinco del líder.

Enfrente tendrá a un filial nazarí que aterrizará en El Arcángel con una dinámica regular, aunque imprimiendo ese aura de incertidumbre de la que siempre disponen los equipos dependientes. Eso sí, se trata de un segundo equipo un tanto atípico, puesto que la edad media de sus futbolistas está por encima de otros como el Sevilla Atlético o Betis Deportivo. Además, acumula cuatro partidos consecutivos con derrota (aún no sabe lo que es puntuar en 2021), ocupando la octava posición, es decir, una de las que otorgan billete para el play out a la Tercera RFEF. Por tanto, para los blanquiverdes habrá necesidad de hurgar en la herida ajena al calor del hogar.