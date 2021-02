LNFS | Radiografía de la jornada (20): sin presión añadida

Continúa en zona peligrosa. Aun así, no cede terreno respecto de sus rivales. Porque su situación, ya de por sí difícil, no varía en esta ocasión. Es la única nota positiva que depara la vigésima jornada de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La escuadra califal prosigue antepenúltimo y, por tanto, en posición de descenso después de otro fin de semana en el que no tuviera opción de sumar. No en vano, el conjunto blanquiverde vive su octavo aplazamiento de la temporada por Covid-19 en la plantilla rival. Sin embargo, esta vez cuenta con el respiro, al menos, de las derrotas de todos sus adversarios directos, tanto los que le aventajan como los que se sitúan por debajo. Más allá de esta circunstancia, la fecha de turno de la considerada mejor liga del mundo aporta resultados significativos como el clarísimo triunfo del Barça en la pista del Jimbee Cartagena o la tremenda goleada del Industrias Santa Coloma a O Parrulo Ferrol.

Un mínimo alivio para el Córdoba Patrimonio

Van ocho jornadas ya en las que no puede disputar su encuentro. La razón, como en las siete anteriores ocasiones, es la detección de Covid-19 en el vestuario de su rival. Así es complicado obtener primero y mantener después ritmo competitivo. Esta vez le fue atrasado su choque con el BeSoccer UMA Antequera. No era precisamente éste un partido cualquiera pues el cuadro malagueño es un adversario directo en la pugna por la permanencia: le aventaja en un punto y se sitúa en play out. Por si fuera poco, el equipo dirigido por Josan González perdía la oportunidad de resarcirse de su cuarta derrota consecutiva, ésta bastante dura por la forma. Los blanquiverdes cayeron el pasado jueves ante el Movistar Inter en un -adivina, adivinanza- duelo aplazado de su día original (3-7). Con todo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró este fin de semana con un mínimo alivio gracias a marcadores ajenos. Básicamente porque todos sus oponentes en la carrera por la salvación cedieron. De esta forma, sigue en plaza de descenso pero sin que empeore su realidad.

Pleno de derrotas en la zona baja de la tabla

Ya que no podía jugar y, por ende, no tenía oportunidad de escapar de la quema, tal y como suele decirse, el club presidido por José García Román tomó una bocanada de aire con el desarrollo de la vigésima jornada. Así fue con el pleno de derrotas que se dio en la zona baja de la clasificación. De entrada, Osasuna Magna no jugó con motivo de la suspensión de su duelo con ElPozo Murcia Costa Cálida. Los navarros continúan con 18 puntos y sólo dos por encima del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que sí contempló los tropiezos de Peñíscola y Burela. La escuadra castellonense cedió ante el Palma Futsal (3-1) y la pontevedresa, ante el Movistar Inter (5-3). Por tanto, ambos equipos desaprovechan la ocasión de colocar un poco más de tierra de por medio para permanecer con una renta básica de un punto -al sumar 18- respecto de los califales. Como broche, también cayeron el Ribera Navarra y O Parrulo Ferrol tras sus victorias de la anterior fecha del campeonato. Sucumbieron ante el Levante (6-3) y el Industrias Santa Coloma (8-2), respectivamente, y prosiguen por detrás en la tabla.

Aldabonazo del Barça ante el Jimbee Cartagena

Entre los tanteadores significativos sobresalieron principalmente dos. Uno de ellos, el primero en analizarse, fue el registrado en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Porque en dicho escenario golpeó el Barça para demostrar que está definitivamente de vuelta tras un paupérrimo inicio de temporada. Lo hizo el equipo de Andreu Plaza en la pista de un rival que se postulaba como el tercero en discordia en la lucha por el liderato y el campeonato regular -que en realidad no tiene valor de título-, la cual está muy viva entre el Levante y el Palma Futsal. Dadas ambas trayectorias no resultaba previsible que el conjunto azulgrana pudiera imponerse al Jimbee, que apenas opuso resistencia según el electrónico. Los blaugranas se colocaron dos por delante en sólo cinco minutos y después de que el cuadro departamental recortara antes del descanso no dudó en sentenciar. Remataron su victoria en la reanudación, en la que culminaron un 2-6 que les permite reforzar su posición entre los ocho primeros -son cuartos- y minimizar un poco la distancia con su adversario, que es tercero con cuatro más: 39 del Jimbee por 35 del Barça. Si bien los de Duda tienen un choque menos.

Huracán Industrias Santa Coloma

Otro resultado que es digno de resaltar, el segundo de los antes mencionados, es el que deparó el duelo entre el Industrias Santa Coloma y O Parrulo Ferrol. Los gallegos continúan en una situación realmente compleja, en la última plaza y con cierta lejanía de la permanencia. Su panorama se oscureció más en la mañana del domingo, no por efecto en la clasificación pero sí por el correctivo que recibió. No en vano, la escuadra catalana no tuvo la más mínima compasión a la hora de buscar la victoria. Y eso que el conjunto ferrolano fue capaz de igualar un tempranero tanto de Corso. Pero en esta ocasión el cuadro barcelonés se transformó en un auténtico huracán y arrasó con un 8-2 que lo decía todo. Además, el Industrias no sólo da un paso más hacia la salvación de categoría sino que se aproxima ligeramente a la zona alta de la tabla. Se ubica con 23 puntos a sólo tres del octavo clasificado, que es el Real Betis tras su contundente derrota en Valdepeñas (6-0).

Saldise y Drahovsky: dos hombres y un destino (goleador)

Más allá de la competición como tal, otro campeonato existe como es habitual. Se trata, como es sabido, de la lucha por el título de máximo goleador de Primera de la LNFS. Una batalla que no pierde la más mínima intensidad con el transcurso de las jornadas. Ocurre más bien al contrario. Y son dos los protagonistas de la pugna. Dos hombres y un destino anotador son Dani Saldise y Tomas Drahovsky, que rara vez conceden -uno u otro- un poco de espacio al adversario. El caso es que ambos suman de nuevo idéntica cifra de tantos con 17. El pívot del Movistar Inter venía de marcarle uno al Córdoba Patrimonio de la Humanidad el pasado jueves y el domingo hizo otro ante el Burela. Por su parte, el eslovaco del Industrias Santa Coloma aprovechó que su equipo estaba en plan avasallador y perforó las redes rivales por dos veces ante O Parrulo Ferrol. Tras ellos, en tercera posición, aparece Alberto Saura. El blanquiverde se sitúa con 14 dianas, una más que Vilela, del Palma Futsal.