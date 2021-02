Destino Segunda A (12): bien pero mal

Crece la incertidumbre. Es lógico que así sea con motivo de la consecuencia a nivel de clasificación del marcador más reciente. Sin embargo, resulta paradójico el hecho en esta ocasión. Básicamente porque el último duelo es probablemente el más completo de la temporada. El Córdoba vive este lunes, que además es intenso final de mercado de invierno, con las sensaciones positivas de superar en todas las facetas del juego a su rival más directo en el Grupo IV-B pero con la decepción que supone caer al cuarto puesto de dicha competición. Tal circunstancia tiene lugar al no conseguir el conjunto blanquiverde lo más importante en todo partido, el triunfo. Y eso que hiciera méritos sobrados para sumar los tres puntos ante un UCAM Murcia al que empequeñeciera en su propio campo. El empate definitivo en La Condomina provoca precisamente que el cuadro califal se vea abocado, durante una semana, a ocupar la cuarta posición.

Bien pero mal. Es quizá el resumen que puede hacerse del choque del domingo con el UCAM Murcia. Ambos equipos encaraban el encuentro como si fuera una auténtica final. Más que nada porque tenían en el punto de mira un liderato que, en realidad, ya era imposible de alcanzar para la escuadra de Pablo Alfaro antes de saltar al césped por la victoria del Linares Deportivo. Pero en juego había mucho más. Se trataba de golpear al adversario a priori más relevante de la primera fase del campeonato, ganar el gol average particular y obtener una relativa fortaleza en los tres primeros lugares de la tabla. Por todo ello cabe hacer una lectura positiva más allá del resultado y de su incidencia a nivel clasificatorio. El Córdoba demostró una notoria superioridad ante el cuadro colegial, que sumó gracias, en su mayor parte, a la fortuna. Sea como fuera, el conjunto blanquiverde camina en el alambre debido a la atípica y extraña temporada en marcha. No sólo es cuarto en el Grupo IV-B sino que se sitúa a cinco puntos de la primera posición y a seis del líder del IV-A, el Algeciras.

El inalterable efecto del Covid-19: siete aplazamientos más

Sean más o menos, lo cual esta campaña dependió también de otros factores como la borrasca Filomena, no dejan de producirse suspensiones de partidos en Segunda B. Es normal en cierto modo pues son hasta 102 los equipos que, cabe recordar, militan esta temporada en la división de bronce. La principal razón de los aplazamientos de duelos en todas y cada una de las jornadas es la pandemia de Covid-19, que mantiene un inalterable efecto en el desarrollo de la competición. Este fin de semana, sin ir más lejos, fueron otros siete los atrasos que tuvieron lugar con este motivo. Curiosamente, apenas uno de ellos se dio un subgrupo B, ya que el resto se recogieron en la mayoría de los A. Así, en esta ocasión dejaron de jugarse el Leioa – Arenas y el Barakaldo – Amorebieta del Grupo II-A; el Prat – Barcelona B y el Andorra – Cornellà, del III-A; el choque entre Las Palmas Atlético y Recreativo del IV-A; el Real Madrid Castilla – Rayo Majadahonda, del V-A, y el Mérida – Villarrubia, del V-B.

Va más la crisis del Deportivo, que ya es cuarto

Parece complicada la situación del Córdoba y, sin embargo, no lo es tanto comparada con la de otros clubes. El fundamento principal de esta afirmación se halla en el trance del Deportivo, que decidió destituir a Fernando Vázquez y buscar un revulsivo más de tres semanas atrás y ahora se topa con una cuarta posición del Grupo I-A. El relevo en el banquillo, lejos de funcionar, terminó por romper al conjunto coruñés. Así lo indican al menos los resultados, ya que el equipo de Riazor no sabe vencer desde que Rubén de la Barrera tomó las riendas. En tres encuentros con su nuevo preparador, que llegó a sonar para el Córdoba, apenas obtuvo dos puntos con sendos empates a cero. Es más, los blanquiazules no fueron capaces siquiera de marcar un solo gol. Por tanto, se ve abocado el gigante de Segunda B esta campaña a sufrir por sellar su pasaporte no ya para el play off sino para la fase en que debe conseguir esa plaza. Tiene, de hecho, menos puntos que la escuadra califal y se suma a Racing, Numancia y Extremadura en la decepción de los que, por venir de la categoría de plata, consuman las mayores decepciones de la 2020-21 hasta el momento.

Los que se encuentran en cabeza…

Tal y como quedó anticipado, ninguno de los descendidos de Segunda A se sitúa hoy por hoy entre las tres primeras posiciones de sus respetivos subgrupos. De las cuatro entidades que buscan el regreso al fútbol profesional la que peor se encuentra en este instante es el Numancia. Los sorianos son séptimos en el Grupo I-B y sólo aspira, por ahora, a continuar en Segunda B -ya no sólo por debajo de la división de plata sino por la nueva categoría ideada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-. Sobre los equipos que ubican posiciones de privilegio, el que más sobresale esta vez no es el Ibiza sino el Badajoz. Porque el cuadro extremeño acumula la friolera de 31 puntos de 36 posibles y, de esta forma, no sólo comanda su clasificación. Tiene una renta de 13 respecto de su más inmediato perseguidor, el Villanovense. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos entre paréntesis y en los casos que así sea señal de uno o más partidos menos-…

· I-A: Unionistas (25), Zamora (19, -1), Compostela (18)

· I-B: Burgos (23, -1), Valladolid Promesas (18, -2), Cultural Leonesa (17, -2)

· II-A: Amorebieta (25, -1), Athletic B (24), Real Unión (23, -1)

· II-B: Calahorra (20), Mutilvera (19), Ebro (19)

· III-A: Nàstic (26), Lleida (19, -1), Andorra (19, -2)

· III-B: Ibiza (29), Alcoyano (22), Hércules (20)

· IV-A: Algeciras (25), San Fernando (22), Tamaraceite (20)

· IV-B: Linares Deportivo (24), Betis Deportivo (21), UCAM (20)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (24, -1), Rayo Majadahonda (19, -3), Atlético Baleares (15, -1)

· V-B: Badajoz (31), Villanovense (18), Talavera (18)