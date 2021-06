Un vestuario cada día más vacío

Poco a poco, la sala del cine se va vaciando. Ha sido una película más corta de lo habitual, con altibajos emocionales pero con final trágico, incluso con lágrimas y tristeza para algunos. Hay muchos espectadores que, hastiados por la situación, se marchan, puesto que su entrada sólo les da derecho para una sola sesión de película. Otros, con entrada para una filmación más, aunque de una categoría más baja, aún están dubitativos entre seguir o no seguir. Mientras tanto, el regente del cine vive a miles de kilómetros y no es consciente de lo que sucede a pie de taquilla, por muchos representantes suyos que haya en las oficinas.

Extrapolar esta situación a lo que sucede en el Córdoba CF resulta bastante sencillo. Sin una decisión en firme por parte del fondo de Baréin para aprobar los presupuestos de la próxima temporada, se hace prácticamente imposible siquiera que haya rumores de fichajes. Esto es, de manera básica, porque no existe una figura en la dirección deportiva más allá de Juanito y de la rumorología en torno a Luis Yáñez -entraría como director general-, aún inmerso en la fase de ascenso con el Rayo Vallecano. Como si de un efecto dominó se tratara, esto afecta directamente al nombramiento del entrenador y, por consiguiente, a los fichajes de la próxima campaña del Córdoba CF en la Segunda RFEF, la cuarta categoría.

Todo ello se acentúa, además, con varias salidas que se han dado en las últimas semanas. Álex Robles, cedido por el Sevilla al cuadro blanquiverde el pasado curso, y Jesús Álvaro, lateral zurdo titular, han cogido avión rumbo a las Islas Baleares; concretamente, para enrolarse en las filas del Atlético Baleares, en Primera RFEF. Los renovados hasta 2023, Mohamed Djetei y Alberto Del Moral, también han cogido la puerta salida con dirección a una superior categoría. El central camerunés lo ha hecho al Albacete Balompié, recién descendido de LaLiga Smartbank, y el toledano, al filial del Villarreal.

De esta manera, Isaac Becerra, Xavi Molina, Moutinho, Sidoel, De las Cuevas, Carlos Valverde, Willy y Piovaccari serían los siguientes futbolistas en marcharse, puesto que acaban contrato el próximo 30 de junio y el club aún no ha hecho atisbo de renovación para ninguno de ellos. A ello se suman las posibles salidas de Javi Flores y Edu Frías, cuyas situaciones contractuales no les permitirían continuar en el proyecto cordobesista en Segunda RFEF. Así, Farrando, Bernardo, Berto Espeso, Mario Ortiz, Djak Traoré, Nahuel Arroyo y Samu Delgado serían los únicos jugadores con pleno derecho a continuar la próxima campaña, si bien no está asegurada la continuidad de ninguno de ellos.