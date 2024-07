El VAR llega a El Arcángel: ¿qué es y cómo funciona?

La tecnología llega al fútbol en Córdoba. El ascenso del Córdoba CF a Segunda División trae consigo una serie de cambios y mejoras en todo lo que rodea al club blanquiverde, y que se harán notar, sobre todo, en su feudo, El Arcángel. El coliseo ribereño deberá acometer una serie de reformas para adecuarse a los estándares establecidos por el fútbol profesional y LaLiga, y uno de ellos será el Video Arbitraje (VAR). Por primera vez en la historia del conjunto blanquiverde, esta tecnología afectará a la hora de arbitrar, y ocurrirá en todos los estadios de Segunda División, incluido El Arcángel.

El VAR se utiliza en España desde el 2016, y se adoptó en Primera División a partir de la temporada 2018-19. Sin embargo, no llegaría a Segunda División hasta la siguiente campaña, la 2019-20, debido a diversos problemas logísticos. Se da justo la casualidad de que el descenso del Córdoba CF a la por entonces denominada Segunda División se dio, justamente, en la campaña 2018-19, por lo que el Video Arbitraje nunca llegó a presenciarse en directo en El Arcángel. Cabe recordar también que el VAR, en España, está implementado en Primera y Segunda División, Copa del Rey -a partir de octavos- y Supercopa de España, pero no en las categorías inferiores como Primera RFEF o Segunda RFEF, donde ha competido el conjunto blanquiverde estos últimos años.

Sin embargo, sí que existe un precedente de utilización del VAR en El Arcángel. Data de principios del año 2021, aún con la pandemia por la COVID-19 manteniendo los estadios prácticamente cerrados, cuando se empleó esta tecnología por primera y última vez hasta el momento en el coliseo ribereño. En el contexto de la Supercopa de España, la Real Federación Española de Fútbol designó a Córdoba como sede para la semifinal, y el duelo entre Real Sociedad y FC Barcelona tuvo presente esta tecnología. De hecho, tuvo que entrar en acción en el minuto 50 para dictaminar un penalti.

¿Qué es?

El Video Arbitraje, también conocido como árbitro asistente de vídeo o por sus siglas en ingles, VAR, (Video Assitant Referee), es un sistema de ayuda arbitral que hace uso de la tecnología y de las cámaras instaladas en el estadio para evitar errores humanos flagrantes por parte del árbitro de campo que puedan llegar a condicionar el resultado del partido en cuestión.

Para su empleo, además de los cuatro árbitros principales que se encuentran a pie de campo, uno o varios técnicos de vídeo se colocan en una sala de realización donde observan la señal de televisión de todas las cámaras, además de contar con acceso a las repeticiones de las jugadas. El árbitro principal se comunica con el árbitro asistente por medio de un pinganillo o auricular y, en caso de producirse una acción polémica, los técnicos y jueces instalados en la sala de realización revisan la jugada e informan al árbitro para que este tome una decisión final.

¿Cómo funciona?

El VAR está limitado por la FIFA a una serie de acciones -cuatro- que pueden llegar a alterar el rumbo del partido, y no puede salirse de esos cuatro tipos de jugadas en su ejecución. El proceso de activación comienza con una jugada polémica enmarcada dentro de las cuatro series de acciones mencionadas. En caso de que eso ocurra, tanto el árbitro principal como el juez de vídeo pueden solicitar la revisión de la acción. De esta manera, los jueces de vídeo pasan a observar la repetición de la jugada, e informan de lo ocurrido al árbitro principal a través del pinganillo. En este punto, el árbitro principal de campo tiene dos opciones: aceptar el criterio de los jueces de vídeo, o solicitar la visualización del vídeo de la jugada en un monitor instalado en la banda del estadio para poder tomar su propia decisión.

Cabe recordar que, pese a lo que puedan llegar a valorar los jueces de vídeo, la decisión del árbitro de campo siempre prevalecerá sobre la del resto. Además, siempre que haya una situación de peligro, el árbitro de campo deberá esperar a la conclusión de la jugada para poder atender la solicitud de revisión. Por último, también es importante reseñar que la cabina del árbitro asistente de vídeo (VOR) estará compuesta por un árbitro responsable (VAR), un ayudante del árbitro responsable (AVAR) y un operador de vídeo (RO) por cada trece cámaras, aunque los únicos que podrán solicitar la repetición de una jugada serán el árbitro -señalizando un rectángulo con los dedos índices- y el asistente de vídeo.

¿Qué jugadas se pueden revisar en un partido?

Por último, cabe volver a reincidir en que el VAR solo podrá entrar en juego en cuatro tipos distintos de jugadas, todos ellos estipulados y regidos por la FIFA y la IFAB (Internacional Football Asociation Board). Así, el Video Arbitraje solo podría llegar a asistir al árbitro en caso de que se ocurra un “error claro, obvio y manifiesto”, o un “incidente grave inadvertido” con situaciones de gol o no gol, penalti o no penalti, tarjeta roja directa o confusión de identidad a la hora de amonestar. Además, no se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada muestre claramente que la decisión suponía un error claro, obvio y manifiesto.

El único que tiene potestad para tomar una decisión final es el árbitro principal, mientras que el VAR se limitará a recomendar y aconsejar al árbitro. Así, desarrollando las acciones en las que puede entrar en juego el VAR, la IFAB dictamina lo siguiente: