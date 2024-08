Theo Zidane: “El partido que más he disfrutado en mi vida fue aquí en El Arcángel”

Continúa la ronda de presentaciones en clave blanquiverde. Si este jueves fueron tres incorporaciones las que pasaron por sala de prensa, las cuatro restantes han tenido su puesta de largo este viernes. Los tres que ya estaban y que jugaron en el II Trofeo Puertas de Córdoba, junto al fichaje concretado en las últimas horas y que ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros antes de emprender el viaje a Montecastillo. En este sentido, el primero en pasar por micrófonos fue Theo Zidane, seguramente el nombre de mayor relumbrón hasta la fecha entre las nuevas caras cordobesistas, al ser hijo del mítico centrocampista francés del Real Madrid.

Al igual que en otros casos, para Zidane supone su “debut en el fútbol profesional”, tal y como apuntó Monterrubio, CEO del Córdoba CF, pese a formarse en la cantera madridista y haber estado en dinámica del primer equipo. Sobre su aportación, Raúl Cámara ha subrayado que “es un futbolista fuerte físicamente, con una gran altura, polivalente”, en definitiva, un “jugador versátil”.

El propio futbolista, que ya sabe lo que es jugar en El Arcángel, tanto como local como visitante, ha reconocido que “el partido que más he disfrutado en el mundo del fútbol fue el primer año que vine aquí”, por “el campo, el ambiente, el himno”, por lo que “aunque en ese momento era del Real Madrid, me apetecía jugar en un club como este y que la afición sea la mía”. Asimismo, afirmó sentirse con “ganas de empezar a trabajar y a conocer este mundo profesional”, asegurando que el resto de compañeros le han acogido “muy bien, tenemos un grupo muy bueno” y está “muy ilusionado”.

Por su parte, sobre Genaro Rodríguez, el CEO blanquiverde hizo hincapié en que tenía “claro desde el principio” que quería venir al Córdoba CF, por lo que su fichaje “fue rapidísimo”. Un futbolista que conoce la Segunda División y también al cuadro blanquiverde, al que se enfrentó mismamente esta pasada campaña en las filas del Málaga CF. Cámara remarcó que es un jugador “muy precoz” y que “este año se ha destapado como 8, como llegador, ha hecho cinco goles”.

El propio Genaro ha afirmado que el pasado año fue “jodido” por estar en Primera RFEF, pero el hecho de que “se mantenga el grueso del grupo dice mucho del club, el proyecto es ilusionante y eso se va a notar en Segunda”. Además, ha sido preguntado por el peso de la grada, algo que ya vivió en sus carnes como local malaguista y también como visitante cuando vino a El Arcángel. “Andalucía tira mucho en ese sentido, cuando los partidos fuera de casa, y por supuesto dentro, se te ponen complicados, eso es un plus a agradecer”.

El tercero de la lista en presentarse ha sido Jacobo González, quien ya tuvo una extraordinaria carta de presentación siendo el autor del primer gol de la pretemporada del Córdoba CF. Uno de extraorinaria factura ante el Rayo Vallecano, y sobre lo cual bromeó que “la gente se acostumbra a lo bueno y luego es difícil mantener ese nivel”, aunque se siente contento por “llegar de pie sobre todo y poder meter un gol así, es una maravilla”.

Un jugador que tanto Monterrubio como Cámara han reconocido que era uno de los más pretendidos del mercado y que “tenía muchas ofertas”, y el propio futoblista ha remarcado que llevaban “varios años en contacto”, pero “por una cosa o por otra, no se daba”, al tiempo que ha agradecido a Iván Ania pues “en parte estoy aquí por él”. El extremo ya coincidió anteriormente con el técnico y subraya que “es un entrenador que me ha marcado mucho, me contó cómo es el proyecto, tenía claro que quería estar con él y estar en el club”. González, a sus 26 años, será uno de los veteranos del grupo, por lo que “tenemos que ayudar a la gente que está viviendo su primera experiencia”, todo ello dentro de “un grupo espectacular, hacía tiempo que no me encontraba un grupo muy unido, se mantiene un núcleo muy grande y eso es esencial”.

Finalmente, este mismo jueves se concretó el fichaje de Isaac, para cuya incorporación “hemos tenido que tener paciencia”, ha puntualizado el CEO, quien también ha hecho hincapié en que “era importante para nosotros y para ti, que te incorporaras antes de la concentración”. El lateral, que también tiene un gran recorrido pese a sus 26 años, quiere “dar en el campo esa confianza que han puesto en mí”. Sobre su competencia con Albarrán, ha remarcado que “siempre es bueno tener competencia y que juegue el mejor”.