Sin sufrimiento no hay gloria para el Córdoba CF

No era la final pero lo parecía. No tanto por lo que había en juego, que también, sino que tanto la provincia como la capital está volcada en un equipo de fútbol como nunca antes se había visto. Esa ilusión, esas ganas de hacer cosas grandes se respiraba por la calle, pero ahora tocaba extrapolarlo a un Córdoba CF que tenía que aprovechar la ventaja conseguida en El Toralín para pasar a la final del play off y luchar por ascender a Segunda División. Sin embargo, la SD Ponferradina no lo iba a poner nada fácil, aunque el camino se puso cuesta arriba para los bercianos en los primeros instantes de la vuelta.

La emoción inundaba los aledaños del recinto califal y era lógico que el Córdoba CF saliese con una marcha al encuentro, tal y como así fue. Los blanquiverdes dieron un paso al frente en detrimento de una SD Ponferradina que tenía una idea clara antes del duelo y era presionar la línea de salida de los locales para tratar de robar en campo rival, pero todo se fue al traste. Antonio Casas luchó un balón que se le quedó botando prácticamente dentro del área y fusiló la meta de un Andrés Prieto que tan solo pudo mirar al disparo potente del delantero rambleño.

El escenario ideal que dibujaban los de Iván Ania era real. El Córdoba CF se adelantó en el marcador en los primeros instantes del encuentro, dejando ensimismada a una SD Ponferradina que tenía que apretar los dientes y anteponerse al infierno de El Arcángel. De hecho, el conjunto berciano pareció sacar las garras en un momento, encadenando varios saques de esquina que de poco sirvieron. Bueno, sí, que la afición blanquiverde desmintiese las palabras de su técnico Juanfran García en la previa y animasen incluso más lo que ya estaban haciendo. Esto provocó que el cuadro califal volvió a asomarse a la portería visitante e incluso con tanto peligro que el colegiado decretó fuera de juego un gol de Kuki Zalazar por posición antirreglamentaria del mediapunta hispano uruguayo.

Aun así, la SD Ponferradina estaba destinada a buscar el empate cuanto antes y si era durante la primera mitad, pues mucho mejor para sus intereses. Gracias a esto, el conjunto berciano hizo algo inédito durante esta eliminatoria: adelantar líneas. De hecho, coincidió con su mejor versión hasta tal punto de que se acercó con cierto peligro al área blanquiverde, sobre todo por medio de un disparo de Igbekeme que tuvo que sacar in extremis Kuki Zalazar. En cambio y a pesar de esta mayor intensidad, el marcador no se movió antes de que el colegiado decretase el final de un primer periodo ilusionante para los califas.

La reanudación dejó una tónica muy parecida a lo que se pudo ver en el final de la primera mitad, aunque con un Córdoba CF con un paso más atrás de lo que tiene acostumbrado a su entorno. Y es que es lógico por un lado, ya que la SD Ponferradina necesitaba dos goles para forzar la prórroga y un tanto les metía de lleno en la eliminatoria. Aun así, el conjunto blanquiverde acometía todos los acercamientos bercianos, aunque no por mucho tiempo. Un mal despeje al centro de Adilson dejó el balón franco para que Yeray rematase a puerta y Borja Valle al segundo palo recortó distancias en el marcador.

A partir de aquí, los escalofríos inundaron los cuerpos de los cordobesistas presentes en El Arcángel. Un tanto más de la SD Ponferradina mandaba la eliminatoria a la prórroga después de prácticamente tener la final en el bolsillo. Aun así, los que no tenían tensión eran los jugadores blanquiverdes y mantuvieron su filosofía en todo momento. Por su parte, el conjunto berciano, motivado como es lógico por su último tanto, dejó toda la carne en el asador, pero fue prácticamente inútil, más aún cuando el colegiado decretó pena máxima para los cordobeses en el descuento.

Ahí tenía que estar el capitán de este barco, el que tanto ha sufrido durante la presente temporada. El destino es muy caprichoso y le dio una oportunidad para coronarse. Kike Márquez transformó el penalti con un disparo certero y cerró tanto el partido como la eliminatoria, dejando al Córdoba CF en la final del play off por ascender a Segunda División. Un FC Barcelona B que espera en la Ciudad Deportiva blaugrana donde no estará Leiva por una expulsión directa tras un encontronazo con Yuri. Aun así, con uno o sin otro, los chicos dirigidos por Iván Ania pelearán por volver al fútbol profesional. Disfruten dos semanas más, cordobesistas. El sueño sigue presente.