La ronda de la ilusión

El partido de la ilusión llega a Córdoba. Tras unos años donde la incertidumbre y el futuro del club estaban a la orden del día, la afición de la entidad blanquiverde está volviendo a sonreír. Esta vez, la hinchada va cada dos domingos al feudo ribereño con una alegría no vista desde hace ya muchos años. Todo esto está siendo posible gracias al trabajo que los chicos dirigidos por Germán Crespo están logrando en una temporada para enmarcar. Líderes del Grupo IV de Segunda RFEF y vigentes campeones de la Copa RFEF. Con estos registros recibirán al Sevilla FC en la primera ronda de la Copa del Rey y todos los preparativos están más que preparados para que la ilusión inunde las gradas de El Arcángel.

Durante estos últimos días, la entidad califa ha enviado un mensaje de cautela, para que así su afición disfrute de la visita de un equipo de Champions League, aunque su consejero delegado, Javier González Calvo, también ha apelado a la épica. "Todos hemos soñado con eliminar al Sevilla", explicó en la presentación de un nuevo calendario solidario obra del grupo Cocinillas CCF. Por su parte, la entidad blanquiverde llega a este partido en plena racha ascendente. Después de caer en su primer partido de la temporada en Villanueva de la Serena ante el Villanovense (1-0), los chicos dirigidos por Germán Crespo siguen intratables, venciendo esta última jornada al Mérida (0-3) -equipo que llegaba invicto como visitante a este territorio- y ampliando así su ventaja a siete puntos con el Coria, segundo clasificado de este Grupo IV de la Segunda RFEF -siempre contando con un partido menos que el resto de sus competidores por el choque aplazado frente al Mensajero por la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma-. Además, el Córdoba ya tiene experiencia previa esta temporada en eliminatorias como estas, ya que se proclamó campeón de la Copa RFEF ante el Guijuelo en El Arcángel.

Aun así, no todo es bueno en clave blanquiverde. El Córdoba no podrá contar para la primera ronda de la Copa del Rey con futbolistas de la talla de Miguel de las Cuevas y hasta última hora estará la duda de Willy Ledesma. Estos son los máximos goleadores del club califal con 16 tantos entre los dos, aunque el técnico granadino ha insistido en que no va a cometer ningún riesgo a la hora de forzar a ellos ni a ningún jugador. Además, Julio Iglesias, Álex Bernal y Samu Delgado tampoco se podrán vestir de corto ante el Sevilla. Por otro lado, la entidad blanquiverde ha propuesto un homenaje a José Antonio Reyes para el partido copero. Después del visto bueno del Sevilla, tanto la entidad blanquiverde como la hispalense darán una placa conmemorativa a la familia del utrerano, así como emitirán un video de sus mejores momentos en el videomarcador, además de que iniciaran una ronda de aplausos en el minuto 9, dorsal que vistió cuando defendía la elástica califal.

Por su parte, el Sevilla no llega de la mejor manera a El Arcángel, aunque sus números le reafirman como uno de los grandes equipos a nivel nacional durante esta temporada. Su doble victoria frente a Rayo Vallecano y Getafe en las dos primeras jornadas le llevaron a ocupar el liderato en la tabla, aunque el empate frente al Elche, el partido aplazado contra el FC Barcelona, y las tablas en su visita a la Real Sociedad acabaron por relegar a los hispalenses al quinto puesto. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y, pese a que la racha de dos victorias consecutivas -logradas frente a Valencia y Espanyol- se vio interrumpida por una derrota en Granada, los de Julen Lopetegui lograron asentarse en esos cuatro primeros puestos de LaLiga Santander. Esa derrota en Los Cármenes fue la última vez, hasta esta última jornada, en la que el conjunto sevillista no sumó puntos en liga, logrando otros seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Tan solo el Real Madrid ha sido capaz de cortar esa racha en un partido intenso y disputado en el que el conjunto de la capital andaluza tuvo contra las cuerdas a los blancos hasta el minuto 87, donde una genialidad de Vinicius le acabó dando la victoria a los merengues.

Entrando a analizar la plantilla, el Sevilla ha conformado un vestuario a la altura de las competiciones que está disputando en la actualidad -LaLiga Santander, Champions League y Copa del Rey-. La joven estrella Jules Koundé, deseo de muchos equipos durante este periodo estival, fue la revelación en la zaga el pasado año, acompañando a un Diego Carlos contundente y versátil. El trío formado por los dos centrales y Fernando, pivote defensivo, ha sido uno de los más seguros y fiables durante la pasada campaña y lo acontecido de esta. Por el perfil diestro, la lesión de Jesús Navas ha dado entrada a Montiel en el once, mientras que Marcos Acuña es el titular indiscutible por el flanco izquierdo. En un fijo 4-3-3, los dos interiores, Rakitic y Joan Jordán, otorgan la profundidad y la creación necesaria para una zona atacante con muchas variantes, con jugadores de talla mundial como Lucas Ocampos, Papu Gómez o Rafa Mir. En el apartado de bajas, Julen Lopetegui no podrá contar con Suso, Jesús Navas, Youssef En-Nesyri y Erik Lamela, que ocupan la enfermería del Ramón Sánchez Pizjuán. Pese a ello, y pese a la más que probable rotación que ejerza en el once el técnico sevillista, lo cierto es que el conjunto hispalense tiene una plantilla del máximo nivel europeo que supondrá un auténtico reto para un Córdoba que saltará al verde con la ilusión de que todo es posible.