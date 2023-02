Un punto vacío en Salamanca

Un partido que podría significar un punto de inflexión debido a la última mala dinámica que ha cosechado el equipo blanquiverde. El Córdoba CF volvía a subirse al autobús para desplegar su juego en Salamanca y en busca de una victoria que reactivase la moral perdida por unas causas u otras en el pasado más reciente. Aun así y en lo que a su rival se refiere, el Unionistas de Salamanca quería tres puntos que le hiciesen olvidar la posibilidad de descender a Segunda RFEF. Por tanto, un duelo donde ambos planteles se jugaban cosas muy distintas y las urgencias comienzan a aparecer, mirando de reojo, en el caso califal, a lo que podía suceder en el encuentro que disputaban tanto el Real Madrid Castilla como la AD Alcorcón.

Por un lado, la intensidad no se negocia y eso mismo se tomó en serio un Unionistas de Salamanca que quería darle una alegría a su público ante uno de los equipos que están llamados a pelear por la zona noble del Grupo I de Primera RFEF. De hecho, el cuadro salmantino no tenía la intención de quitarle la posesión de la pelota al Córdoba CF, pero sí que hacerle daño por medio de transiciones rápidas y así llegó la primera oportunidad por medio de Óscar Sanz, además de que existía una constante sensación de peligro que comenzó a instaurar las dudas a los blanquiverdes.

Aun así, los chicos dirigidos por Germán Crespo sabían que el Reina Sofía era un escenario inmejorable para dar un golpe encima de la mesa. Esto provocó que, en primera instancia, De las Cuevas dio al palo, mientras que el rechace, y cuando ya se cantaba el gol en tierras foráneas, Salva de la Cruz aprovechó el débil disparo de Antonio Casas para disfrazarse de héroe en los primeros 15 minutos del choque.

A partir de esta sucesión de ocasiones, el duelo entró en otro nivel, siendo el juego de ambos equipos mucho más espeso y sin querer conceder demasiado a nivel defensivo. Por su parte, el Córdoba CF no quería dejar de mirar el área visitante, pero es cierto que el Unionistas de Salamanca estaba encontrando demasiada facilidad a la hora de combinar por dentro, siendo ese doble pivote formado por Antonio Caballero y Diarra inoperante cuando el cuadro local encontraba espacios. Sin embargo, Carlos Marín no tuvo demasiado peligro, pero, además, Salva de la Cruz también brilló por su ausencia en el ecuador de la primera mitad.

En cambio, la escuadra blanquiverde despertó en el tramo final de los primeros 45 minutos, encontrando mucha verticalidad con las subidas de José Ruiz y buscando incansablemente a un Antonio Casas que volvió a tener en sus botas el tanto inaugural, aunque, en una posición mucha más escorada que en la anterior, Salva de la Cruz consiguió despejar el esférico y mandarlo a saque de esquina. A pesar de esta subida de marcha por parte visitante, el duelo se fue el al paso de vestuarios con dos tendencias muy claras: la primera media hora con un Unionistas superior, mientras que el Córdoba CF dominó en el último tercio de este periodo. Mucho por mejorar, aunque todo abierto para la reanudación.

Una vez los jugadores volvieron del descanso no pareció que esta tendencia se cambiase, ya que el Unionistas de Salamanca se veía capaz de no solo puntuar sino que poder conseguir una victoria crucial para sus intereses. De hecho, el conjunto local tuvo varias ocasiones para decantar la balanza, pero la más clara fue nuevamente a balón para cuando Nespral ejecutó un lanzamiento que se colaba en la meta blanquiverde, pero Carlos Marín despejó sin oposición aparente a saque de esquina. A partir de aquí, el Córdoba CF no tuvo muchas complicaciones para hacerse nuevamente con el esférico e incluso también gozó de acercamientos peligrosos como el de Simo que, tras una gran jugada con De las Cuevas, se encontró solo ante un Salva de la Cruz que, una vez más, le ganó la partida.

Asimismo, al técnico Germán Crespo no le terminaba de gustar lo que estaba sucediendo sobre el césped del Reina Sofía y decidió dar entrada a dos jugadores que han llegado esta misma semana, cambiando así el planteamiento. De hecho, el entrenador nazarí dio entrada a Juan Villar por De las Cuevas para que el Córdoba CF tuviese doble referencia junto a Antonio Casas, mientras que Camus sustituyó a Simo y estas permutas se notaron rápidamente. Tanto fue así que el extremo cedido por el Racing de Santander ganó línea de fondo y dejó para un Antonio Casas que marcó a placer, pero el colegiado de la contienda anuló el tanto inaugural al sobrepasar el esférico la línea de fondo.

La escuadra blanquiverde mejoró mucho con estos cambios, dándole, sobre todo, frescura en ataque y otra vez Camus tuvo en sus botas el primer gol del encuentro, pero su disparo fue repelido con muchos problemas por Salva de la Cruz. Aun así, el Unionistas de Salamanca también tuvo sus ocasiones para llevarse los tres puntos. Y es que Chapela mandó a las nubes un disparo dentro del área califa. Aun así, ni uno ni otro equipo fue capaz de mover el marcador y ambos se repartieron los puntos. Un nuevo empate para un Córdoba CF que sigue sin retornar a la senda de la victoria, aunque se mantiene a la misma distancia del liderato. El lado positivo de una racha negativa que sigue manteniéndose.