Es el momento del Córdoba CF

Ya no es ni siquiera un punto de inflexión. Ya solo se debe centrar en ganar, en conseguir una victoria que tranquilice el ambiente que se ha intentado normalizar con el paso de los últimos días. El Córdoba CF retorna a su feudo con la incertidumbre por bandera y es que no es para menos. El conjunto blanquiverde está inmerso en una auténtica montaña rusa donde las sensaciones no están siendo las mejores del mundo, bajándose de la pelea, en este momento, por la primera posición y viendo cómo la distancia con el play off se ha reducido a tan solo dos puntos después de cosechar hasta seis encuentros sin conocer el dulce sabor del triunfo.

La falta de gol, una cuestión común entre Córdoba CF y Cultural Leonesa

Sobre todo es más preocupante el nivel mostrado sobre terreno cordobés. Y es que la Cultural y Deportiva Leonesa aterrizará en El Arcángel en busca de hacer más sangre al rendimiento del Córdoba CF como local, donde no conoce la victoria desde el pasado 7 de diciembre tras aquel triunfo épico ante el Pontevedra. Desde entonces, los chicos dirigidos por Germán Crespo han sufrido cuatro derrotas consecutivas en el césped califal, lo que ha provocado que las dudas sobre la capacidad de los blanquiverdes estén permanentemente en el aire, aunque este fin de semana tienen una nueva oportunidad para silenciar una incertidumbre que se ha vuelto protagonista.

Entretanto, el técnico Germán Crespo tendrá casi todas sus armas disponibles para derrotar a la Cultural y Deportiva Leonesa este domingo en el coliseo ribereño. El Córdoba CF anunció durante la semana que la totalidad de su plantilla había abandonado los servicios de la enfermería, aunque el susto lo dio un Willy Ledesma que se tuvo que retirar del entrenamiento del jueves por un golpe, pero su presencia no corre riesgo. Sin embargo, el preparador granadino no podrá contar con Gudelj, sancionado por ver su quinta amarilla ante el Fuenlabrada, y Alberto Jiménez, que continúa con su particular pretemporada y apunta al duelo frente al Ceuta.

En lo que respecta al rival, la Cultural y Deportiva Leonesa nunca ha ganado en Córdoba, habiendo visitado El Arcángel en cuatro ocasiones, resolviéndose estas con dos victorias del Córdoba CF y dos empates entre ambas escuadras. A pesar de que intentará revertir esta dinámica histórica, es cierto que el conjunto leonés tampoco está atravesando una buena racha en cuanto a resultados se refiere, ya que encadena cuatro jornadas sin anotar ni un solo gol, igualando su peor racha de este siglo y a punto de batir su plusmarca personal desde abril de 1989, siendo un equipo irregular como visitante.

Por ello y como dirían los aficionados cordobesistas, este duelo tiene todos los condicionantes para que el Córdoba CF acabe cayendo, pero la lógica dice que no debería ser así. La escuadra blanquiverde tratará de encontrar un nuevo vínculo con su afición después de haber perdido esa tendencia que se venía sucediendo desde la pasada temporada, desapareciendo ese potencial que parecía interminable hace apenas unos meses. Es el momento del Córdoba CF para conseguir una victoria que le haga alzar el vuelo como local.