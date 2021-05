Comienza el baile: Miguel Valenzuela deja el Córdoba “por coherencia”

Ahora sí. Dos semanas y media después de consumarse el fracaso del primer equipo, arrancan los movimientos en la entidad. Comienza el baile en el Córdoba y lo hace por la cúpula directiva. Más concretamente, dentro de la parcela deportiva. Porque, como se supiera desde tiempo atrás, Miguel Valenzuela no va a seguir en el club. Se trata de una dimisión aceptada y no de una destitución, tal y como explicaran este miércoles en comparecencia de prensa los gestores del conjunto blanquiverde. Lo cierto es que el sevillano abandona la dirección general deportiva del cuadro califal, lo que decide realizar, según sus propias palabras, “por coherencia”.

El anuncio se ha producido en un acto programado con celeridad en la sala de prensa de El Arcángel. De hecho, la premura con que se ha organizado la presencia tanto del ya ex director general deportivo del Córdoba como de los dos principales consejeros de la entidad ha generado incertidumbre sobre el propio órgano rector. Finalmente, la comparecencia ha sido, en efecto, para oficializar un hecho que ya era un secreto a voces. Aunque no ha sido por decisión del club sino del propio Miguel Valenzuela. Así lo ha recalcado Javier González Calvo, máximo mandatario de la entidad califal. “Aquí nadie, ni la propiedad, ni la directiva, despide a Miguel Valenzuela, al contrario”, ha subrayado el consejero delegado del conjunto blanquiverde.

“Hemos intentado que continuará con nosotros en el proyecto que iniciamos hace año y medio, que él nos presentó y motivó que preparáramos el documento del juzgado, y lo hizo sin ningún interés”, ha señalado González Calvo. Ha hecho referencia, claro está, a la oferta de compra de la unidad productiva del Córdoba CF SAD. “Como se sabe, él puso su cargo a disposición porque pensaba que lo que dijo al principio de temporada no se había cumplido, y como persona honesta y leal al club entiende que no debe seguir”, ha proseguido el dirigente blanquiverde. Además, ha destacado que Miguel Valenzuela “no ha tenido otra cosa que trabajo, más trabajo y más trabajo para sacar el proyecto adelante. Es verdad que el primer equipo no ha funcionado pero el trabajo que se ha hecho durante estos meses ha sido mucho”, ha expresado.

Por tanto, González Calvo ha terminado con palabras de agradecimiento para el ya ex director general deportivo. “Si algo tiene ya el Córdoba es una estructura deportiva y es gracias a ti. Tienes la puerta del Córdoba abierta para lo que quieras”, ha dicho. Ha resaltado, en este sentido, “tu honestidad poniendo por delante de todo tus principios”. De igual modo, ha querido afirmar que Miguel Valenzuela “no ha cobrado ni siquiera un cuarto de lo que se está hablando que ha cobrado”. En su turno de palabra, el sevillano ha apuntado, en efecto, que abandona la entidad “por coherencia”, motivo por el que también “no queda otra que pedirle perdón a la afición”.

Junto al mandatario y a Miguel Valenzuela, que han mostrado emoción durante sus comparecencias, ha estado el también consejero Adrián Fernández-Romero. El otro miembro del órgano rector ha aseverado que el hasta ahora director general deportivo del club “ha hecho un trabajo impecable, se ha dejado aquí la piel”. “Mucho más allá de cualquier remuneración o interés personal. Ha sido una persona comprometida y por eso le quiero dar las gracias”, ha expuesto. También ha reiterado otras ideas ya explicadas por Javier González Calvo y ha insistido en que “aquí tendrá siempre las puertas abiertas”. Ha sido antes de incidir en que “se ha creado la estructura de un gran club que muchos otros no tienen”.