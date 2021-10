El mejor Córdoba del siglo XXI

El Córdoba sigue con paso firme en su dominio total y absoluto del grupo IV de la Segunda RFEF, y, a la vez, sigue rompiendo todos los récords habidos y por haber en la historia cordobesista. Mucho se ha hablado de los registros goleadores del actual Córdoba, que acecha con batir todos los datos históricos en caso de seguir con esta racha. Consecuencia de estos magníficos números ofensivos, los blanquiverdes siguen también acumulando victorias y encuentros sin perder, engrosando aún más si cabe los datos de Germán Crespo al frente del club califal; así como la racha de partidos oficiales sin conocer la derrota, que ya se sitúa en la docena. Los nueve encuentros disputados en esta campaña -siete de liga y dos de Copa RFEF- se suman a los tres partidos de los que se hizo cargo el propio Crespo al final de la pasada campaña, sumando así, en total, dos empates y diez victorias en los últimos doce enfrentamientos oficiales disputados por los cordobesistas.

Según los datos publicados por @laligaennumeros, estos doce encuentros del Córdoba sin perder suponen la quinta mejor racha de su historia en este ámbito, y la mejor de este siglo XXI. Además, de ganar el siguiente encuentro frente al Xerez CD en Copa RFEF, los blanquiverdes igualarían los registros acumulados tanto en 1998 como en 1985, donde el Córdoba sumó trece partidos sin dejar de sumar consecutivamente. Eso sí, para encontrar los mayores registros cordobesistas de encuentros sin derrota debemos retroceder hasta 1988 y 1999 donde, en ambas temporadas, la entidad logró encadenar hasta diecisiete encuentros consecutivos. Campillo y Escalante fueron los ingenieros artífices de llevar a sus escuadras a estos registros, y ahora, en 2021, Germán Crespo se encuentra a tan solo cinco partidos de poder igualar dichas cifras. La ruta para hacer más historia aún debe de empezar con una victoria este miércoles ante el Xerez CD. Tras ello, el Córdoba no podría caer derrotado en sus tres próximos partidos de liga -San Roque de Lepe, Montijo y Cacereño, los dos últimos en El Arcángel- además de vencer también en unas hipotéticas semifinales de la Copa RFEF.

Puede parecer complicado, no obstante, hasta la fecha, el Córdoba no ha mostrado signos de debilidad que puedan hacer ver que esa derrota esté próxima a llegar. El dominio ha sido total y absoluto en todos los ámbitos del juego, e incluso con un partido menos, el plantel blanquiverde es el claro líder del grupo IV de la Segunda RFEF, además del segundo clasificado si tenemos en cuenta todos los grupos, tan solo por detrás del CF La Nucia, a un punto con un partido más. Las victorias frente a Xerez Deportivo, Cádiz B, CD Coria, Don Benito, San Fernando y Antequera han supuesto también que el conjunto blanquiverde sea el más goleador de toda la categoría, atesorando la nada desechable cifra de quince goles a favor en siete partidos, otorgando así una media superior a los dos tantos por encuentro. Otra cifra más de récord en un Córdoba que parece no tener rival hasta el momento y que tratará de prolongar lo máximo posible su racha invicta para poder acercase así aún más a los objetivos marcados a inicio de temporada, que no son otros que lograr el primer lugar y asegurarse un puesto en la Copa del Rey. Las lesiones parecen haberse puesto de acuerdo para dinamitar estos logros, pero la fortaleza, la dinámica y las variables del grupo están logrando sobreponerse a todos los contratiempos para seguir desafiando la historia.