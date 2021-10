El Córdoba y un indomable instinto asesino

Si hay un dato que pueda destacar más allá del dominio absoluto que está ejerciendo el Córdoba durante esta temporada, son los registros goleadores que está cosechando el conjunto de Germán Crespo. Aficionados, jugadores y cuerpo técnico, todos a una, están disfrutando de un festín goleador prácticamente semana tras semana, lo que se traduce en un Córdoba batiendo todos los registros ofensivos de su historia. Los 22 goles sumados hasta el momento suponen igualar el dato que permanecía inmutable desde la temporada 1960-61, temporada en la que el Córdoba logró la permanencia en Segunda División para, finalmente, la siguiente campaña conseguir el ansiado ascenso a Primera. Nombres tan míticos como Simonet, José Luis Navarro o Juanín componían aquella plantilla, que finalmente cerró su casillero de tantos a favor en 40.

Bien es cierto que aquellos primeros siete partidos de 1960 no fueron tan fructíferos como los vistos en este 2021, además de verse ‘aliñados’ por una goleada a favor en la por entonces conocida como Copa del Generalísimo. 22 goles en siete partidos, divididos en cuatro victorias y tres derrotas. Las goleadas por 3-0 frente al San Fernando y por 4-0 contra el Extremadura ya colocaban el registro en la parte alta de la clasificación histórica, pero lo que lo dispararía hacia el primer puesto sería aquel partido de ronda previa de Copa frente al San Sebastián, filial de la Real Sociedad. El Córdoba venció en El Arcángel imponiéndose por 9-3 a los vascos, con cuatro tantos del goleador de la temporada, Jordi Vila. Oviedo, Paz, Juanín, Mena y Homar culminaron la goleada y fijaron el récord blanquiverde en los primeros siete partidos en esos 22 tantos, cifra que hasta el momento parecía difícil de igualar, pero que este Córdoba de Germán Crespo ha logrado emular e incluso superar, si tenemos en cuenta que los blanquiverdes aún no conocen la derrota esta temporada. Asimismo, según los datos de @laligaennumeros, el resto grandes rachas goleadoras se enmarcan las temporadas 1955-56, con 18 dianas; 1961-62, con 17 y cinco victorias y dos derrotas; y la 1958-59, con 16 en tres triunfos, tres derrotas y un empate.

Ya volviendo al 2021, la cifra de los 19 goles anotados en liga destaca, y no solo en Segunda RFEF. El Córdoba es, actualmente, el segundo equipo más goleador de todo el fútbol español, contando Primera y Segunda División, Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF. El Real Madrid, en cabeza, es el único equipo que ha logrado anotar más tantos en liga durante este inicio de campaña, con un total de 22 tantos en las ocho jornadas disputadas en Primera División. El Córdoba, con dos partidos menos, se coloca en segunda posición, igualado en goles a favor tan solo por el Real Oviedo B, de Tercera RFEF, aunque los ovetenses cuentan con un partido más. Y más allá de todos los datos, lo que engrandece más la cifra es el hecho de que el Córdoba aún no conozca la derrota en partido oficial, lo que certifica que el juego ofensivo propuesto por Germán Crespo está dando sus frutos y está batiendo registros históricos, colocándose como el máximo favorito para lograr el ascenso a una categoría que nunca debió de haber perdido. Quedan muchas jornadas por delante, pero si los blanquiverdes logran continuar con este particular idilio con el gol, el ascenso se tornará cada vez más en una realidad.