Manuel Mosquera: “Una victoria es una victoria, más allá de lo que marquen los objetivos”

Un partido intranscendente, al menos para el Córdoba CF, pero en el que el rival, el CD Badajoz, se jugaba la vida. Finalmente, la victoria en clave blanquiverde supuso el descenso de los pacenses, en un escenario atípico en El Arcángel, ya que hubo más presencia de aficionados visitantes que locales. Así, tras doce encuentros, el conjunto califal volvió a la senda del triunfo y sumó tres puntos intranscendentes para un lado, pero tremendamente dolorosos para el otro. De hecho, el propio Manuel Mosquera, técnico del Córdoba CF, comenzó su comparecencia de prensa mostrando sus “respetos al Badajoz, a su gente y a su afición”, ya que es “una gran ciudad y afición que se van a recuperar y pronto estarán de nuevo en Primera RFEF”.

Una victoria sin importancia

Más

Hablando del propio encuentro, el gallego ha destacado que ha sido “un gran partido” en el que han “hecho muchas cosas bien”, subrayando a un Pablo Picón que debutaba hoy y ha estado “enorme y desbarató muchas ocasiones”. Tras ello, en la segunda parte, el entrenador ha confesado que su equipo entró “bien, hicimos un partido muy completo, todos comprendieron que una victoria es una victoria, más allá del o que signifique en cuanto a objetivos”, volviendo a apelar a la “profesionalidad y la forma de entender este oficio”, ya que ha reincidido de nuevo en que “una victoria es una victoria”, y que aunque están “contentos”, “queríamos más y que llegase este triunfo antes”.

Prosiguiendo con su análisis, y sin querer apuntarse “ninguna ventaja”, ha querido recordar que “en alguno de los partidos anteriores hemos tenido tramos muy parecidos a este”, que aún así “ha sido el más completo”. Por ello, pese a que no cree que haya habido una clave, sí que “lo que hemos tenido lo hemos metido”, pero “no creo que haya mucha diferencia con otros partidos en los que merecimos la victoria, se dio hoy y no le podemos dar más vueltas”.

Así, valorando el total de su etapa al frente del equipo una vez que su contrato ya alcanza su fin, ha querido recordar que “hubiese firmado mil veces más con el Córdoba CF, con esta entidad, este club, y todo lo que representa”. Por ello, ha remarcado de nuevo que “una victoria es una victoria, que siempre es importante, pero los resultados son malos y lo han sido en el momento en el que tenían que ser buenos”, ya que “un triunfo nos hubiese abierto la posibilidad del objetivo play off”. “Fijaros en los puntos que tenemos y en los puntos del que marca la promoción de ascenso. No hacían falta ni cinco ni seis victorias”, ha apuntado, pero recordando que pese a tener un sabor “agrio por los resultados”, él ha “trabajado muy a gusto, sabiendo cada día que tenía la confianza del club, y teniendo la ayuda de todos los que componen el club, por lo que volvería a hacerlo mil veces más”.

Entrando en una valoración del futuro, ha recordado que tiene aún que “hablar con Antonio -Fernández Monterrubio-, y a partir de ahí veremos lo que sucede”, ya que “termino mi contrato y no sé nada más. Veremos, pero no puedo decirte nada más”. Sin embargo, sí que se ha sentido orgullo de haber visto “a la gente gritando 'Córdoba, Córdoba' otra vez, me ha encantado”, confesando que en los partidos previos, pese a que la afición “no estaba muy contenta, cada córner y cada balón que robábamos, la gente volvía a estar con el equipo”. Por ello, ha apuntado que “esta es una gran ciudad con un gran equipo, y lo más importante es que desde mañana se regenera la ilusión, y que va a optar a por el ascenso”.

Por último, finalizando la rueda de prensa, ha querido remarcar la figura de Miguel de las Cuevas, ya que “hoy tenía que ser él y diez más”. “Es un jugador que conté siempre con él, creo que acertamos con él en que era muy importante en las segundas partes. Es un profesional como la copa de un pino, y cuando ha jugado como titular ha sido también un grande”, ha remarcado, subrayando que “ha salido con lágrimas en los ojos”, y que “es un grande, no importa la categoría donde lo sea, ha sido grande en todas, y en Córdoba tienen qeu hacerle un reconocimiento merecidísimo”.

Además de ello, concluyendo la comparecencia, ha querido terminar su etapa en el Córdoba CF agradeciendo a todos los integrantes del equipo, de la dirección deportiva, de la propiedad y de los empleados del club. “Todos querían que saliesen las cosas bien y se lo agradezco enormemente”, ha declarado, terminando con que “no han salido bien los resultados, pero espero que a todos mis jugadores les vaya bien”, además de culminar con un agradecimiento también a su cuerpo técnico y a la prensa.