Una victoria sin importancia

La oportunidad de cerrar la temporada con, al menos, una falsa sonrisa. El Córdoba CF volvía a su casa, a un terreno de juego que tantas alegrías le había dado en un pasado reciente, pero que, esta vez, se iba a competir en un feudo ajeno. El CD Badajoz había conseguido congregar a casi 3.000 aficionados en territorio cordobés para ser, incluso, más en cantidad que la hinchada blanquiverde. Y es que no es para menos. El cuadro pacense se jugaba la permanencia en Primera RFEF y, para no depender de otros resultados, tenía que vencer en suelo califa, aunque, durante la primera mitad, no iba a ser así.

Nada en juego, solo el orgullo ante un equipo que estaba inmerso en la lucha por la salvación. Vencer o morir por parte de un CD Badajoz que salió al césped de El Arcángel con una marcha más de intensidad que unos blanquiverdes que querían manejar la presión y la ansiedad de unos pacenses que, a pesar de ello, comenzaron a inquietar la portería de un debutante Pablo Picón. De hecho, al guardameta califa no le tembló el peso a pesar de sus pocos minutos cosechados durante la presente temporada y realizó una serie de intervenciones que salvó el primer tanto visitante.

Aun así y cuando peor estaba, el Córdoba CF mostró el motivo de su gran pegada, aunque no lo ha podido plasmar desde el pasado mes de diciembre. Es cierto que el gran nivel ofensivo de los blanquiverdes no ha existido, pero esta vez combinaron de una manera exquisita gracias a un Calderón que hizo una diagonal perfecta para encontrar por medio a un José Ruiz que puso el balón al segundo palo para que De las Cuevas marcase a placer. Gracias a esto, el conjunto blanquiverde podía manejar la presión de ponerse por delante en el marcador, aunque tampoco le duró en exceso la alegría.

La grada del CD Badajoz apretó de una manera impresionante. Cerca de 3.000 aficionados colmaron las butacas de El Arcángel en busca de llevar en volandas a su equipo a la salvación, aunque, sin embargo, no estaba siendo posible durante la primera mitad. Aun así, los chicos dirigidos por David Tenorio fueron con todo a por el empate, causando un error defensivo garrafal e infantil de la zaga del Córdoba CF para que Adilson, tras una serie de rebotes y un buen recorte prácticamente en el área chica, definiese a la perfección ante un Pablo Picón que estuvo a punto de sacar ese balón imposible. Con esta igualada y con el conjunto pacense momentáneamente en Segunda RFEF, ambos equipos encararon el túnel de vestuarios con todo por decidir.

Las urgencias estaban más que claras. La tensión se mascaba en el ambiente. El CD Badajoz había invadido El Arcángel en buscade una victoria que le diera la salvación, pero, sin embargo, llegó al minuto cincuenta de partido con empate en el marcador y viendo que los resultados en otros campos no eran los idóneos. Aun así y lejos de mejorar la situación, el Córdoba CF se adelantó nuevamente en el duelo gracias a un Miguel de las Cuevas que, minutos después, fue más protagonista aún ya que fue sustituido entre lágrimas y aplaudido tanto por el feudo ribereño como por sus propios compañeros. Una despedida sin ser oficial.

Este tanto sentó como un auténtico jarro de agua fría a un CD Badajoz que veía ya muy lejana la permanencia, ya que el empate, por aquel momento, no le valía. De hecho, estaba más cercano el tercer tanto blanquiverde que el visitante y tanto fue así que Willy Ledesma y Carracedo estuvieron a punto, pero el palo y el larguero, respectivamente, evitaron la ampliación de la ventaja local. Aun así, esa ventaja cayó por su propio peso y Marco Camus dio la puntilla a un conjunto pacense que, con la derrota en El Arcángel, desciende a Segunda RFEF.