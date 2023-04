Manuel Mosquera: “Es un buen punto de impulso”

Un punto que puede saber a poco, pero que debe de ser un impulso para los próximos duelos. El empate a uno cosechado por el Córdoba CF ante el líder, la AD Alcorcón, ha sido valorado por Manuel Mosquera como positivo, ya que “ha habido muchas cosas buenas, y también muchos desajustes que son mi responsabilidad y lo acepto”. El flamante entrenador blanquiverde ha apuntado también que ha visto a su equipo “entero, más allá de los aspectos físicos y del calor”, y también ha subrayado como positivo la actitud de su equipo tras el gol, ya que “ha habido entereza”, y ha visto el tanto de Willy como “un gol muy de estilo de los que van a llegar”, además de que tras ello, los califas ha tenido “momentos muy buenos donde ellos han tenido dificultades”. Así, el duelo ha entrado en una fase donde “ambos equipos hemos entendido que iba a ser un partido de detalles, de hacer daño en un momento preciso y mantener el bloque”.

Otro estilo y sin rédito

Más

Por todo ello, Mosquera ha reincidido en que lo ve “un buen punto de impulso, con pocas brillanteces, pero que ha sido importante”, y que además “ha competido muy bien”. Pese a ello, también ha visto puntos negativos, como que “manejamos peor el partido con el balón”, ya que en campo contrario ha visto que ha “faltado templanza con el balón, ser más limpios con los controles y llevar el balón a banda”, poniendo como ejemplo el caso de Carracedo, que debería de haber tenido más cargas por esa banda, o de Simo, “que ha estado muy habilidoso”, pero que le hubiese gustado “que lo mostrase cerca del área y por la izquierda”. “Esas son las cosas que vamos a ajustar. El manejo de la primera parte del balón no me ha gustado por la limpieza y porque no sabíamos a dónde teníamos que llegar. En la segunda, hacia arriba no hemos tenido tanta sensación de peligro aunque hemos dominado más”, ha añadido.

Precisamente, sobre esa segunda mitad, ha negado que haya habido “conformismo”, sino que ha visto a dos equipos que “nos hemos respetado en nuestros momentos, pero para nada conformistas”. Por otro lado, los cambios de José Alonso y Ekaitz Jiménez, ambos por problemas físicos, han pesado, al igual que el apartado físico de otros jugadores. Por ello, Mosquera ha adelantado que “si llego al minuto ochenta y tantos y no me ha pasado nada, no voy a ser yo el que abra la lata excesivamente”, arriesgándose a que pueda parecer “un poco conservador”, pero recordando que había “un gran rival, con su concepto de juego, pero que no han podido sacarnos un córner y que no nos han llegado”, por lo que ha concluido que “en este primer día, tengo la sensación de que hemos hecho muchas más cosas buenas que malas, pero sin brillantez”.

Otro de los puntos analizados por Manuel Mosquera ha sido la tardanza en el saque de Carlos Marín, que ha apuntado que es cosa suya, ya que “a Carlos le he dicho que los tempos del partido los marca el portero”. “Cuando unos jugadores se ponen a tu disposición, cualquier cosa que no ocurra bien es responsabilidad mía”, ha apuntado, también reconociendo que “no es algo súper importante, pero que es verdad que en algún momento se podía acelerar ese proceso”. “Con esas formas de expresarse hacemos ver al rival que no tenemos prisa, pero luego el balón está en campo contrario”, ha declarado.

Con todo ello, se han escuchado algunos pitos al final del encuentro ante la pasividad del equipo con el empate, aunque el entrenador blanquiverde ha reconocido que “la gente ha estado de cien”, y que “tiene que ser con esa exigencia, con esas ganas de que el equipo gane, y creo que han estado con el equipo”. Así, ha vuelto a apuntar que “es un club muy grande con una historia muy grande y la gente tiene que exigir, aunque otra cosa es que comprendan cómo era el día, las circunstancias, y creo que, en general, han estado con el equipo. No tengo ni una sola queja”. Así, ha manifestado que “debemos estar acostumbrados a este nivel de exigencia”, y que, por tanto, sus jugadores han tenido “una exigencia y responsabilidad tremendas, pero nos ha faltado brillantez y hemos tenido desajustes”, aunque eso, ha vuelto a aseverar, es su “responsabilidad”.

Por último, siguiendo con su filosofía de vida, Mosquera ha repetido lo dicho en la rueda de prensa previa al duelo, donde anunció que “este era el partido más difícil porque era el que hay que ganar”, y que “no podemos desmerecer al Alcorcón ni su nivel”, ya que es “un equipo que opta a ser primero, y que tenía dos partidos en casa ahora seguidos y que han jugado con esa baza”. Por todo ello, ahora el siguiente duelo es “Rayo Majadahonda, se acabó el Alcorcón”, y que “este empate provoca cosas”, por lo que van a intentar “ganarle al Rayo Majadahonda y veremos qué provoca eso. Queríamos ganar hoy, no estoy contento, pero estoy satisfecho. En una balanza, siempre hay que poner la dificultad del rival”.