Otro estilo y sin rédito

La esperanza de que el cambio podía ser el definitivo. El Córdoba CF volvía a El Arcángel después de dos derrotas consecutivas lejos de su propio feudo y tras permutar a su buque insignia. El técnico Germán Crespo dijo adiós a la disciplina blanquiverde a inicios de semana y Manuel Mosquera ocupó su lugar en busca de revitalizar a un grupo inmerso en una dinámica totalmente negativa. Por ello, el cambio de sistema fue una realidad y el plantel califa salió mucho más intenso que un alfarero que demostró porque sigue en la zona alta del Grupo I de Primera RFEF a pesar de una pobre primera mitad.

Un encuentro que podía servir para que los locales se redimiesen y todo indicaba que podría ser así. El Córdoba CF comenzó en el duelo mucho más intenso, sabiendo que no podía dejar que la AD Alcorcón saliese con rapidez al contragolpe. Todo ello pasaba por dominar el esférico y terminar jugada, cosa que hizo a la perfección un cuadro dirigido por Manuel Mosquera que sometió a unos visitantes que se vieron sorprendidos por este inicio. Sin embargo, la dinámica positiva de la escuadra alfarera hacía que le saliese todo y, de hecho, el primer disparo del choque por su parte, obra de Antonio Moyano y sin peligro en primera instancia, tocó en Antonio Caballero y se coló lentamente en la portería defendida por Carlos Marín.

A partir de aquí, el partido entró en un escenario muy difícil de prever, ya que la sensación de nerviosismo se apoderó de un Córdoba CF que comenzó a cometer errores infantiles en la zona defensiva, lo que provocó que la AD Alcorcón tuviese oportunidades de hacer el segundo, aunque, como ocurrió en el primer gol, sin aparente peligro. Aun así y tal y como dijo Mosquera a lo largo de la semana, la entidad blanquiverde tenía que recuperar su pólvora si quería verdaderamente luchar por el ascenso a Segunda División. Y así fue. Ekaitz Jiménez puso un centro perfecto desde tres cuartos de campo y Willy Ledesma fue el encargado de mandar el esférico al fondo de la red alfarera.

El Arcángel necesitaba una inyección de moral y eso provocó que la afición estallara de júbilo. Este gol no solo significaba empatar a uno de los candidatos al ascenso directo, sino que prometía garra y lucha por parte de un conjunto blanquiverde que creyó que era posible. Aun así, el calor hizo mella tanto en uno como en otro equipo y el ritmo bajó repentinamente a falta de cinco minutos para finalizar la primera parte. Tanto fue así que las dos escuadras dieron, por el momento, válido el empate y se marcharon al túnel de vestuarios en busca de oxigeno e ideas para batir a su rival en los segundos 45 minutos.

Aun así, la lentitud en el juego se extrapoló a lo largo de la segunda mitad, con una AD Alcorcón y un Córdoba CF que eran incapaces de superar la barrera de su rival, a pesar de que los aciertos defensivos tampoco estaban siendo protagonistas. De hecho, ambos equipos estaban sufriendo mucho en su primera linea, pero la poca incisión provocó que las ocasiones no terminasen de llegar y cuando lo hacían era por parte blanquiverde. Kike Márquez puso un centro al segundo palo donde, con todo a favor, Willy Ledesma no acierta a rematar cuando El Arcángel ya celebraba el segundo.

Sin embargo, no sucedió nada más en el partido. Y cuando es nada, es nada. Ni uno ni otro se acercaron a la portería rival en busca de la victoria -crucial para el Córdoba, de hecho-. No se querían jugar el no sumar y siempre, en estos casos, sale perdiendo el conjunto local. Y es que parecía que el conjunto blanquiverde se conformaba con un punto que, aunque le acerca, ya no depende de sí mismo para clasificarse al play off si se cuenta el partido aplazado ante el Racing de Ferrol. Un nuevo aire que pareció mejorar la cosa, pero donde los mismos errores se siguen cometiendo.