Así llega el Atlético Sanluqueño a su encuentro ante el Córdoba CF

El objetivo no debe desviar la atención a pesar de todas las circunstancias que pueden pasar por el camino. Y es que el Córdoba CF quiere recuperarse del golpe sufrido el pasado fin de semana en Granada tras caer de manera abultada ante un equipo que ya aseguró su presencia el curso próximo en la cuarta categoría del fútbol nacional. De hecho, volver a aglutinar buenas sensaciones antes del play off se considera crucial, aunque no será nada fácil, ya que el Atlético Sanluqueño llegará este sábado a El Arcángel con la posibilidad de conseguir la salvación matemática de alzarse con los tres puntos.

Y es que la temporada del conjunto gaditano ha tenido muchos altibajos, una irregularidad que no le ha hecho ser un equipo de media tabla con alguna que otra opción de luchar por el play off en varias fases del curso actual. El Atlético Sanluqueño tan solo consiguió dos victorias y tres empates en las diez primeras jornadas, lo que le puso a puntos iguales con el descenso. De hecho, todo se acrecentó cuando cayó también en la ronda inicial de la Copa del Rey, visitando a un Yeclano que logró imponerse al cuadro andaluz en la prórroga y, a la postre, logró recibir al Rayo Vallecano en el Municipal de La Constitución.

La victoria ante el Linares Deportivo en El Palmar le trajo un poco de oxígeno pero nuevamente encadenó cuatro jornadas sin conocer el triunfo y está fue la tónica de un club que actualmente mantiene seis puntos de ventaja con respecto al descenso a Segunda RFEF gracias a las tres citas consecutivas puntuando. De hecho, esto le ha permitido que llegue a El Arcángel con la posibilidad de conseguir la permanencia este mismo fin de semana. El Atlético Sanluqueño depende de sí mismo, ya que de doblegar al Córdoba CF no tiene que mirar otros campos, pero si pierde o empata ahí sí que entran las combinaciones.

Los dos únicos planteles que podría meterle en problemas son, curiosamente, el Linares Deportivo y el San Fernando, con el que tiene que verse las caras la próxima semana. Si el Atlético Sanluqueño cae o empata en su visita a El Arcángel, ambos conjuntos andaluces deberían imitar el resultado gaditano para que este último consiga la permanencia. Ahora mismo, el gol average está ganado ante la escuadra minera, mientras que cayó ante el San Fernando en la ida. Aun así, todo está a favor de los chicos dirigidos por Abel Segovia que pueden celebrar un nuevo hito en su historia en el feudo ribereño.