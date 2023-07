El lío de las televisiones: la RFEF no encuentra una oferta suficiente para la Primera RFEF

La situación en torno a los derechos televisivos, una vez más, sigue siendo todo un quebradero de cabeza en la Primera RFEF. La Real Federación Española de Fútbol aún no ha conseguido confeccionar un producto atractivo para las diferentes plataformas desde que se creara este nuevo formato competitivo en sustitución de la Segunda B. De hecho, en las dos temporadas anteriores de vigencia de la categoría siempre hubo problemas, primero con Footters, cuyo desenlace acabó antes de lo esperado por los impagos, y posteriormente con InSports TV, que pese a la mejora del producto, tampoco ha terminado de erigirse como la solución adecuada. En este sentido, durante los últimos meses se ha ido rumoreando sobre las nuevas alternativas para retransmitir los encuentros de la división en la que de nuevo competirá el Córdoba CF, una decisión que mantiene en vilo también a la afición, teniendo en cuenta que de ello depende la posibilidad de ver a su equipo lejos de El Arcángel.

Ya se informó en su momento que el grupo Mediaset parecía ser el mejor posicionado para hacerse con los derechos, compitiendo directamente con la citada InSports TV. Sin embargo, en los últimos días se ha conocido que la RFEF ha decidido declarar desierto el concurso al no haber ofertas que satisfagan las pretensiones del organismo federativo, según la información publicada por Rafa Mainez en Marca. De este modo, y pese a que las negociaciones siguen adelante, parece que la situación ha entrado en un momento muy delicado, pues ya no es que no haya acuerdo, sino que parece ser que no hay atisbos cercanos de que se llegue a buen puerto.

Eso sí, según añade el citado periódico, los intereses de Mediaset junto a LaLiga siguen en el sendero de querer hacerse con dichos derechos, aunque el nuevo escenario de negociación obligará a la RFEF a reducir las exigencias. En su momento se habló de una oferta cercana a los 7,5 millones de euros, la cual no ha terminado de concretarse. Por tanto, los aficionados aún tendrán que esperar nuevos movimientos en torno a las plataformas que quieran ofrecer los partidos de su equipo.