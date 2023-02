Kike Márquez encuentra su camino en el Córdoba CF

Gran parte de la culpa de la resurrección que el Córdoba CF vivió el pasado domingo en El Arcángel vino provocada por ese primer tanto de Kike Márquez al minuto seis de juego. Un gol de bella factura desde la frontal del área que despejaba los fantasmas que rodeaban a los blanquiverdes y que certificaba el crecimiento que ha vivido el propio Márquez en estos últimos duelos, donde ha logrado encontrar su mejor versión desde que recalase en la entidad califal y, pese a las derrotas previas, ha logrado echarse el equipo a la espalda, destacar y desatascar a un combinado falto de ideas en ataque.

VÍDEO | Córner Cordobés, 2x26: '¿El punto de inflexión del Córdoba CF?'

Fue el protagonista del partido, y, ante los medios tras el duelo, reconoció que no sabe si es la mejor versión de Kike Márquez, pero que sí es “el camino que quiere el míster, que quiero yo, que necesitan mis compañeros de mí y que la gente espera de mí”. Por lo tanto, ha encontrado la escala de crecimiento sobre la que apoyarse para que, a partir de ahí, siga subiendo el nivel “poco a poco” conforme el equipo recupera su mejor versión.

Una mejor versión que pudo verse, a ratos, durante la primera mitad del duelo ante la Cultural Leonesa. “Lógicamente, lo bonito es ganar 4-0, dando buen fútbol, que la gente disfrute y dejando la portería a cero pero, después de la dinámica que llevamos, que el equipo no se encontraba como se ha encontrado durante meses en la primera vuelta, lo que se necesitaba era ganar”, ha recordado el mediapunta, que ha reincidido en el hecho de que “el equipo ha dado otra imagen”, y que “ha tenido tranquilidad, y no ha tenido ese ansia de querer hacer el gol rápido y de querer hacer jugadas rápidas”. Así, en ese aspecto, se ha visto a un Córdoba CF “reconocible con respecto a lo que quiere el míster y con lo que necesita el equipo para sentirse a gusto en el campo”, lo que ha provocado que “lleguen los goles con facilidad y les den confianza al equipo”.

Sin embargo, en la segunda parte, tal y como ha reconocido Kike Márquez, “el nivel del grupo ha bajado”. El atacante ha explicado que “no es fácil”, ya que se viene “de una dinámica negativa”, y “cuando te encuentras en una situación así, con el resultado a favor, no es fácil”, y esto se debe a que aunque la Cultural Leonesa no llevaba una buena dinámica tampoco, “tienen un buen equipo, aprietan, y ese nerviosismo, ese miedo, existe en el campo y se nota también en el ambiente de la gente. Después de tanto tiempo podíamos ganar un partido en casa, y en ese aspecto, la verdad es que el equipo ha notado ese nerviosismo”.

Pese a todo, ha descartado que esa bajada de nivel haya llegado por la relajación, haciendo de nuevo énfasis en ese nerviosismo y en un posible miedo a perder, sobre todo “por lo que llevamos estos dos meses”, que ha hecho que pueda ser que “ese miedo exista ya no solo en el jugador, sino también en el ambiente del público”. “Estamos en un club donde la exigencia es máxima, y el equipo sabe perfectamente donde estamos y lo que necesita la afición. Es complicado mantener un nivel muy alto los noventa minutos, pero me quedo con esa primera parte donde el equipo ha demostrado que sabe jugar, que sabe crear ocasiones, sabe hacer goles, y eso a nivel grupal puede venir bastante bien”, ha concluido al respecto.

Por último, Kike Márquez ha querido dejar claro que esta victoria “debe de ser” un punto de inflexión. “Lo que hicimos en la primera vuelta nos ha servido para no descolgarnos del todo, pero no podemos seguir con esta racha negativa. A partir de ahí, creo que al equipo estos 3 puntos le puede venir bastante bien, le puede dar bastante confianza, y que el equipo no se ha olvidado de jugar a fútbol. Hoy, por momentos, el equipo se ha congeniado bastante bien, ha creado peligro, cosa que llevábamos mes y medio que incluso nos costaba crear una ocasión”, ha analizado, antes de sentencia con que “debe ser ese partido en el que de nuevo el equipo empiece a ganar los partidos de tres en tres, ir pensando en cada domingo, en los tres puntos, y a partir de ahí, lo que nos vayamos encontrando, eso que nos vamos a llevar.