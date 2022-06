Julio Iglesias dice adiós al Córdoba CF y pone rumbo a Ceuta

Otra salida que se confirma, aunque ya era de sobra conocida. Y es que Julio Iglesias sabe desde hace semanas que no continuará como blanquiverde, aunque ya tiene nuevo destino deportivo. El joven centrocampista de Arcos de la Frontera finaliza contrato con el Córdoba CF el próximo 30 de junio, y ya se conocía que la dirección deportiva no contaba con él para el nuevo proyecto. Sin embargo, no ha habido ninguna comunicación oficial hasta este mismo viernes, en el que el club ha expuesto en sus redes sociales un mensaje de despedida hacia el jugador en el que agradece “su esfuerzo, constancia y entrega defendiendo la camiseta blanquiverde”, al tiempo que le desea suerte en su futuro. Uno que ya tiene nuevo destino.

En efecto, ya que prácticamente unas horas antes de publicarse dicho mensaje, la AD Ceuta, adversario que compartirá grupo con los cordobesistas en la Primera RFEF (y que ya anunció igualmente el fichaje de Luismi Redondo), ha confirmado que el gaditano regresará a la disciplina ceutí, en la que militó en la campaña 2019-20, justo antes de recalar en la entidad cordobesa.

Así las cosas, dos campañas ha completado Iglesias con la elástica califa, aunque en ambos casos han estado amargamente salpicadas por las lesiones. Así es, ya que el jugador ha sufrido principalmente dos percances físicos que le han impedido tener continuidad, ya sea con el filial o con el primer equipo. Con todo, este curso ha disputado 19 encuentros en los que ha sumado 432 minutos, siendo partícipe de la consecución del título de la Copa RFEF y del ascenso.