Iván Ania: “Es un resultado muy importante para nosotros”

Lo que te puede dar una victoria es increíble. El subidón de energía para los próximos días es crucial en una categoría tan complicada como LaLiga Hypermotion y así lo ha hecho saber un Iván Ania que ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar su satisfacción por la victoria. “Era un partido muy difícil. Veníamos de un resultado contundente la jornada anterior y creo que fuimos superiores”, explicó un ovetense que reconoce que a sus chicos les costó encontrar “a gente entre líneas” pero eso no quita que el Córdoba CF no generase peligro. “Nos costó reponernos del gol en la segunda parte, pero creo que hicimos un buen partido. 21 tiros con 7 a portería, son muy buenos números. Tenemos que ser muy fuertes de locales y las dos victorias conseguidas así lo refrendan”.

Aun así, este triunfo no ha llegado por la vistosidad del juego del Córdoba CF, sino que los blanquiverdes tenían que ganar, y lo hicieron. “Más allá de que me pueda gustar más o menos, pues con la situación que veníamos y contra quién jugábamos, lo importante era conseguir la victoria, que nos tiene que dar confianza y no relajación”. Sin embargo, el traspié llegó desde el calentamiento, cuando Adilson no pudo jugar de inicio. “Ayer se notó algo y en el calentamiento ya dijo que no podía. No lo sabía nadie del equipo, solo Genaro, el implicado. No lo nombré para que no suceda, pero igualmente sucedió. El equipo intentó generar como siempre, pero es un resultado muy importante para nosotros”.

Por otro lado, Theo Zidane volvió a ser importante sobre el terreno de juego, más aún en el 1-1 cuando más le costaba al Córdoba CF generar en campo rival. “Estuvo muy bien. No solo en lo suyo. Estuvo muy bien en la presión y en los duelos. Dijimos que era importante meter un refresco en el interior derecho y entró muy bien. Tiene una actitud inmejorable. Quiere ser futbolista y eso se nota muchísimo. Siempre tiene buena actitud y solo le podemos dar las gracias y felicitar”, explicó un Ania que también desgranó la presión distinta que tuvieron que hacer los suyos y el desgaste físico que eso significaba. “Tenía claro que tenía que dar refresco. Hoy presionamos distinto por la entrada de Chiki. Casas se estaba descolgando, sacando a los centrales de la zona y no fuimos capaces de aprovechar las rupturas. Cuando necesitábamos presionar más fuerte, sacamos a Obolskii y lo hizo bien”.

Además, lo extraño es la diferencia que existe entre el Córdoba CF que juega como local al que lo hace como visitante, y ahora toca dos duelos lejos de El Arcángel. “Si tenemos que ajustar cosas, las vamos a ajustar. Todo pasa por dejar la portería a cero, sin cometer errores ni regalar nada al rival. Si tenemos que reforzar alguna zona, pues lo haremos para puntuar y conseguir victorias. Yo estoy aquí para buscar soluciones y no culpables porque con muy poco nos hacen gol fuera de casa”, ha culminado.