Iván Ania: “Es un punto que nos sabe más a victoria que a derrota”

Uno de esos empates que afianzan la confianza en el trabajo semanal. El Córdoba CF muestra dos caras muy diferenciadas y ahora ya no es que en El Arcángel se haya enfrentado únicamente con rivales de talla inferior, sino que ya ha aterrizado el equipo revelación de la presente temporada y con plenas aspiraciones de play off. A pesar de todo ello, la entidad blanquiverdes no ha dado un paso atrás y, pese a que ese inicio no fue el mejor, consiguió el empate para mantener la imbatibilidad en el coliseo ribereño. Tras el duelo, Iván Ania compareció ante los medios de comunicación para subrayar el gran nivel mostrado por los suyos en la segunda parte.

En primera instancia, el preparador ovetense aclaró que, a su juicio, hubo “dos partes totalmente distintas” porque el equipo demostró en el segundo periodo “carácter y capacidad de reacción”. “En la primera no estuvimos cómodos con balón, obligándonos a jugar en largo. Apenas inquietamos la portería de ellos, y en la segunda parte con los cambios nos dio para empatar e incluso pudimos ganar con ese balón de Carracedo al palo. Nos vamos con la sensación de que hemos conseguido un punto porque en la primera parte pudieron hacernos cinco o seis”.

Asimismo, ese cambio de chip en la segunda parte vino por la labor de dos jugadores en concreto. “Uno es Carlos Marín que con su juego de pies nos hizo que encontrásemos al hombre libre. Después, Théo estuvo muy bien. Apareció por dentro, fue capaz de girarse, fue capaz de llegar, fue capaz de hacer un gol... Hizo un partido excelente. Quiero decir todo el trabajo de todo el equipo, pero hay dos que han hecho un partido sobresaliente”, aunque eso no quita que hay trabajo por hacer vista la primera mitad. “Esperaba tener más dominio porque es un equipo que te iguala todo el campo. Si no eres capaz de encontrar el hombre libre y no somos un equipo ganador en el balón aéreo... Dos partes totalmente distintas y la segunda para nosotros”.

Por otro lado, Iván Ania tuvo que sustituir a Carlos Isaac por una molestia muscular, así como la permuta de Isma Ruiz llegó por un malentendido entre el jugador y el equipo médico. Aun así, otro de los jugadores que ha salido reforzado es el de La Rambla. “Antonio Casas tiene ya seis goles y son números buenísimos. Hace un trabajo de desgaste en la presión y eso hace que no llegue fresco, pero esa primera presión nos da la vida. Está haciendo un gran año tanto en sensaciones como en goles”, un ariete que contribuyó a mantener la imbatibilidad en El Arcángel. “Es clave que para nosotros que lleguen los equipos y vean los números que tenemos en casa. Hace que cuando los rivales vengan, pues sepan que va a ser complicado puntuar. Nosotros nos lo creemos y fue clave para puntuar”.

En lo que respecta al rival, el CD Castellón propuso un juego muy parecido al de la temporada pasada, aunque este año ha sido diferente. “En la primera parte hoy han tenido muchísimas. Nos tiene que servir para punto de referencia y que también no podemos regalar nada como el penalti o la pérdida en el inicio del juego. El míster de ellos también sabía cómo iba a ser el juego y sabíamos que íbamos a tener muchísimas ocasiones. Los partidos contra el CD Castellón siempre son muy abiertos y si quieres ganar al CD Castellón tienes que ir a por ellos”.

Sin embargo, el Córdoba CF reaccionó en la segunda y dio un paso al frente tras un descanso motivacional. “Modificamos cosas, nombres porque cambiamos jugadores, pero del punto de vista táctico modificamos la intención. Nosotros sin el balón sufrimos. Intentamos tocar el orgullo en el descanso y con los cambios, además de la situación de mejorar nuestro inicio de juego, nos dio la vida para sacar este punto. Nos sabe más a victoria que a derrota”, ha culminado.