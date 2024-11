El Córdoba CF cree en El Arcángel y consigue el empate ante el CD Castellón

La vida en El Arcángel estaba siendo demasiado divertida para lo que es la Segunda División. El Córdoba CF había logrado algo muy difícil de conseguir, y era sumar cuatro victorias de manera consecutiva en el feudo ribereño. Eso, unido a los dos empates iniciales ante Burgos CF y Málaga CF, hacía que los de Iván Ania eran invictos en ese sentido y eso no cambió este domingo. Aunque podría haber sido, sobre todo por un CD Castellón que logró firmar una primera parte de dulce, pero los califas dieron la vuelta a dicha tendencia para sumar un meritorio punto.

Un encuentro que, atendiendo a lo ocurrido por partida doble el curso pasado, se esperaba que iba a ser a tumba abierta, como avisó el técnico Iván Ania en la previa, y la verdad es que no decepcionó, sobre todo al público neutral. En la primera acción, Van den Belt se quedó totalmente solo ante un Carlos Marín que se hizo grande en el borde del área para evitar el primero de los visitantes, aunque el colegiado anuló a la postre la acción por fuera de juego. Aun así, este acercamiento no achantó a un Córdoba CF que también tuvo una clarísima después de un pase de Álex Sala al segundo palo que recibió un Ander Yoldi que no acertó a rematar.

Sin embargo, el CD Castellón iba a otro ritmo y seguramente con una idea más clara de lo que quieren jugar. Si a eso se le suma su peculiariedad y su potencial ofensivo forma un cóctel muy difícil de defender por cualquier equipo. Por tanto, el cuadro orellut empezó a desplegar su nivel sobre el terreno de juego y, en primera instancia, Carlos Marín volvió a salvar a los blanquiverdes tras un disparo de Calavera, pero ya no pudo hacer más en el segundo intento. El colegiado decretó un claro penalti por mano de Marvel y Suero quiso transformar la pena máxima aunque lo hizo en el rechace después de que el guardameta almeriense adivinase la dirección del disparo del atacante visitante.

Este jarro de agua fría no sentó nada bien a un Córdoba CF que se asentó en el partido con el paso de los minutos, aunque sin demasiada presencia ofensiva en este primer impás del periodo inicial. De hecho, fue el CD Castellón quien tuvo los acercamientos para aumentar la distancia en el marcador gracias a las internadas de, por un lado, Raúl Sánchez cuyo disparo fue repelido por Marvel, mientras que, por el otro, Calatrava mandó a las nubes de manera incomprensible un balón preciso al segundo palo de Suero.

Aun así, los de Iván Ania dieron medio paso al frente antes del pitido final de la primera parte del colegiado vasco -quien estaba teniendo unos 45 minutos iniciales dudosos (por decir algo)-, incluso comenzó a rondar la portería de Gonzalo Crettaz, aunque con demasiada timidez. Tanto fue así que el CD Castellón aprovechó esa poca actividad en zona ofensiva para aumentar la distancia en el electrónico por medio de un Calatrava que superó a Carlos Marín con un disparo cruzado que elevó el segundo tanto de los orelluts en un El Arcángel que despidió con una sonora pitada tanto a los suyos como al cuarteto arbitral al descanso.

En la reanudación todo fue distinto. La entrada de Théo Zidane y Adilson al terreno de juego cambió totalmente el partido. El CD Castellón dio un paso atrás y el Córdoba CF dos adelante, notándose desde el primer minuto de la segunda parte. Tanto fue así que una serie de rebotes en el área acabó con un Antonio Casas que estrelló el balón al poste tras un disparo de espuela y el rechace lo cogió un Zidane que recortó la distancia en el marcador. Pero es que el francés había salido totalmente enchufado la choque. Esa chispa que le faltaba en el inicio de temporada se transformó en electricidad. Era el que manejaba el juego blanquiverdes y desactivó a un conjunto orellut que pedía que pasasen los minutos cuanto antes.

Aunque eso no llegó. Los de Dick Schreuder no estaban -ni se le esperaban- en el césped del coliseo ribereño y eso provocó que el Córdoba CF se creciese más y más sobre el terreno de juego. Y es que Carracedo aprovechó un contragolpe a la perfección de los blanquiverdes, pero su disparo se estrelló en el palo de la portería de Gonzalo Crettaz. Tenía que llegar el empate, no solo por el dominio de los locales, sino que por el empuje tanto de los jugadores como de una afición entregada a los suyos, hasta que, finalmente, El Arcángel estalló de júbilo. Antonio Casas aprovechó un balón suelto en el área orellut para subir el segundo de un conjunto califal que quería más y más.

Este tanto hizo que El Arcángel creyera en la remontada, como la ocurrida el curso pasado en Castalia, pero querer, en muchas ocasiones, no es poder. El Córdoba CF tuvo varios acercamientos para conseguir el quinto triunfo de manera consecutiva en el coliseo ribereño, pero tuvo que conformarse -y menos mal- con un empate que beneficia más a los blanquiverdes que a los orellut. Ahora toca volver a enfrentarse a sus miedos como visitante, esta vez viajando hasta Cádiz, pero lo que es del César para el César: el Córdoba CF es equipo de Segunda División en su estadio.