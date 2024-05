Iván Ania: “Vamos a pelear por intentar llegar al primer puesto”

No hay descanso en el seno del Córdoba CF. Tras lograr una impresionante y meritoria victoria la pasada semana en El Arcángel ante el Málaga CF, llega una nueva semana de competición que, pese a que a priori podría parecer más sencilla, nada más lejos de la realidad. El conjunto blanquiverde visita al colista, el Recreativo Granada de Germán Crespo. Un filial que, pese a haber estado toda la temporada en la zona baja, llegará al duelo tras encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en el curso. Y todo ello con los califas a ocho puntos del CD Castellón, aunque Iván Ania sigue sin renunciar a luchar por ese primer puesto.

Así, en la rueda de prensa previa al duelo en Granada, el técnico ovetense ha advertido sobre el filial nazarí. “Les hemos analizado, aunque ya les conocíamos, porque ahora están jugando en una situación distinta a hace unas jornadas, cuando tenían algo que perder”, ha explicado Ania, recordando que “ahora no tienen nada que perder más allá del partido”, y que están “liberados de esa presión de resultados”, hecho que es “uno de los posibles motivos por los que han podido ganar estos dos últimos partidos”. Poniendo como ejemplo al Betis Deportivo de hace dos temporadas, Ania ha explicado que “es normal”, ya que son “chicos jóvenes en un filial que, a veces, la presión que tienen encima no saben conducirla, y cuando se liberan de ella sacan su mejor nivel”. Por ello, ha sentenciado afirmando que “si han conseguido ganar estos dos últimos partidos, es porque han mejorado”.

Pese a una mejora que no les ha dado para salvarse, el Recreativo Granada, según la mirada analítica de Ania, tiene “buenos jugadores”, por lo que si su equipo no está al mejor nivel, les va a costar “sacar el partido hacia adelante”. Por ello, la idea principal de partido es ir a ganar, en un partido que no es “fácil” ya que los nazaríes tienen “la motivación de jugar en su estadio y de enfrentarse a un equipo que va segundo, además de darles una alegría a su afición”. Todo ello lleva a un plan de partido que “pasa por intentar ser dominadores, eficaces y dominar las áreas”. Este último punto es fundamental puesto que el Recreativo Granada, “a pesar de que no han tenido buenos resultados, generan ocasiones en área rival”, mientras que el Córdoba CF buscará “tener eficacia” en el área granadina“. ”Somos un equipo que generamos, que hay momentos en los que no tenemos es facilidad para hacer goles, especialmente cuando los equipos se cierran atrás, pero venimos de conseguir un resultado importante y eso nos tiene que dar confianza“, ha explicado el ovetense.

Un ojo puesto en el CD Castellón...

A pesar de que el partido será trascendental, no cabe duda de que Iván Ania y su equipo tendrá una mirada puesta el sábado en el duelo en Murcia entre Real Murcia y Castellón, a expensas de un tropiezo de los blanquinegros. “Vamos a jugar sabiendo su resultado. A lo mejor nos encontramos una situación distinta a la de hoy y, si se presenta esa oportunidad, tendremos que aprovecharla”, ha expresado Ania. Y es que, para él, su “obligación”, su “manera de sentir, de vivir”, no es otra que la de la ambición de alcanzar el primer puesto. “Para nada renunciamos al primer puesto, todo lo contrario. Nos quedan 4 partidos a todos, ellos tienen 2 partidos difíciles yendo a Murcia y recibiendo al Ibiza, y nosotros tenemos que ir a Ibiza en la penúltima jornada. Ahora es cuando se dan los resultados que no se dan en otros momentos, por lo que sigo confiando”, ha adelantado el preparador blanquiverde.

Sin embargo, el primer paso es, sin duda, hacer su propio trabajo. Irán a Granada sabiendo ya el resultado del Real Murcia-CD Castellón, pero es lógico que afirme que “arrojar la toalla cuando hay posibilidades matemáticas no sería bueno”. Por lo tanto, Ania y los suyos están ya centrados en ganar su partido, en “ponerles las cosas difíciles”, y en seguir mirando hacia arriba, ya que eso hará que “no mires atrás y te conformes”. “Vamos a pelear por intentar llegar al primer puesto. No depende de nosotros, pero puede pasar”, ha aseverado un Iván Ania ambicioso.

...y otro, en los rivales de play off

Pese a esa ambición y esa lucha por el primer puesto, Iván Ania ya se encuentra adelantando trabajo de cara a unas eliminatorias de ascenso que ya están aseguradas matemáticamente para el Córdoba CF. Consciente de la ventaja que da el quedar en segunda posición, el preparador asturiano ya ha presenciado duelos del otro grupo, aunque es una clasificación cambiante en la que “hace 2 semanas era el Celta B, ahora es la Ponferradina e igual, dentro de 2 semanas, es la Cultural Leonesa”. Sin embargo, ya están “viendo los rivales”, y Ania ha puesto bajo su lupa el partido de la Cultural Leonesa contra el Nástic, y el duelo entre Ponferradina y FC Barcelona B.

Pero ahora, sus esfuerzos y sus miras están puestos en el próximo partido, aunque en su cabeza sigue trabajando de cara a los play offs. Eso sí, trabajando contra su propia voluntad, ya que Ania ha reconocido que ve esos partidos “con la idea de ver si podemos evitarnos los play offs y ser campeones. Siempre tengo eso en mi cabeza: ojalá que este partido que estoy viendo no me sirva de nada porque podamos ser campeones. Es difícil, pero he visto cosas más complicadas en el fútbol”, ha comentado el preparador del Córdoba CF.

Sin rotaciones, con la plantilla casi al completo

Por último, Iván Ania también ha hablado, como no podía ser de otra manera, sobre su propio equipo. Pese a tener esa baja de Albarrán por ver la quinta -décima- tarjeta amarilla contra el Málaga CF, Ania podrá contar con la práctica totalidad de su plantilla para viajar a Granada. “Todos disponibles, ya llevamos varias semanas con todos sanos”, ha afirmado el entrenador, que lo tilda como una “buena noticia para el grupo y para mí como entrenador”.

Y, pese a esta circunstancia sumada al jugar contra el colista, Ania ha descartado rotaciones para el duelo. “No hay rotaciones”. Así de claro lo ha aseverado. “Los 22 tienen nivel para jugar. A veces, están más en forma uno, u otros, y metemos a los que nos pueden dar mejor rendimiento”, ha explicado, adelantando que tendrán que hacer “un cambio obligado por Albarrán”, pero que el resto de jugadores los decidirán “no por rotaciones ni minutos, sino porque creemos que, los once que van a salir, son los que en mejor disposición están. No vamos a regalar minutos ni a hacer cosas raras. No las hemos hecho en toda la temporada y no las vamos a hacer ahora”.

Para finalizar, Ania también ha hablado sobre el desplazamiento que se espera y el ambiente del Nuevo Los Cármenes, que para ellos es “importante”, ya que “siempre nos acompaña mucha gente en los desplazamientos”. “Uno de los motivos por los que nos han metido en el estadio es porque se esperan muchos aficionados nuestros, y cuantos más, mejor”. Y es que, para ellos, va a ser “un apoyo muy importante”, porque “en todos los estadios en los que hemos jugado hemos tenido aficionados”, por lo que espera que “así suceda” en Granada y que “cuantos más seamos, muchísimo mejor”.