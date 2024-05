Iván Ania: “Es un partido importante más allá de la puntuación”

Aunque pudiese parecer intrascendente por lo poco -o nada- que tienen en juego ambas escuadras, el duelo que enfrentará al Córdoba CF ante el Algeciras CF será “un partido importante, más allá de la puntuación”. Así lo ha destacado Iván Ania, técnico del club blanquiverde, en la rueda de prensa previa al duelo ofrecida ante los medios oficiales. Mientras el club sigue concentrado en Montecastillo de cara a preparar tanto este duelo como el futuro play off, Ania ya tiene claro cómo serán los rivales que podrían enfrentárseles en la primera ronda de esas tan ansiadas eliminatorias de ascenso.

Pero, primero, el duelo ante el Algeciras. Sobre este partido, que enfrentará a Iván Ania ante su exequipo, el preparador ovetense ha recordado que “el objetivo, como en el resto de partidos de liga, es ganar los tres puntos”, explicando que esa importancia del partido reside en que “la sensación que nos llevemos de este partido es la que vamos a tener de cara al play off”. Y es que, aunque es consciente de que “nada tiene que ver la liga con el play off”, también ha recordado que “siempre es bueno terminar con buenas sensaciones y con la confianza que nos darían esos tres puntos.

Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, el propio entrenador del Córdoba CF espera un equipo “que quiere competir, que quiere ganar el partido, que quiere conseguir los tres puntos y que quiere acabar la liga con 77, que, si no estuviera el Castellón con esos números extraordinarios, posiblemente nos hubiese dado para el ascenso directo”. Así, la meta es “terminar esta liga con buenas sensaciones, y la mejor sensación es conseguir una victoria”, ha sentenciado.

Finalizando ya la rueda de prensa, también ha posado su mirada ya en los play offs, así como en los posibles rivales del club califal. En cuanto a bajas, ni Martínez ni Calderón estarán en el duelo ante el Algeciras, pero aún no saben desde el club “si van a ser baja” para esa ida de las eliminatorias de ascenso. “Están en proceso de recuperación, de readaptación, y tenemos la esperanza de poder contar con ellos”, ha explicado Ania, detallando que “la baja de Martínez está siendo una semana más larga que la de Calderón”, y que, aunque no estén disponibles para el partido ante el Algeciras, “posiblemente para el play off sí estén disponibles”, por lo que “de momento, vamos a tener esperanza y ser pacientes. Esperemos que puedan estar disponibles de cara a ese primer partido de play off”.

Por último, también ha valorado los posibles rivales a los que se enfrentará el Córdoba CF en esa primera eliminatoria de ascenso: Ponferradina, Cultural Leonesa o Gimnàstic de Tarragona. “Los hemos mirado desde hace tiempo”, ha confesado Ania, explicando que sus análisis han estado mirando “preferentemente a la Ponferradina, que parecía que era el que iba a ser quinto, pero ahora también tienen posibilidades la Cultural Leonesa, y también depende del resultado que haya entre Celta B y Barça B”. Por ello, los han “visto ya a todos”, y los valora como “buenos equipos”, pero también recuerda que “cuando a lo largo de una liga de 38 jornadas llegas a una de estas posiciones, es por méritos propios, y estoy seguro de que cualquiera que nos toque va a ser complicado”.