Así llega el Algeciras CF a su encuentro ante el Córdoba CF

La temporada regular para el Córdoba CF llega a su fin, y lo hace con el reencuentro de su entrenador, Iván Ania, con su antiguo equipo, el Algeciras CF. Será uno de los pocos alicientes que tenga un duelo en el que ninguno de los dos conjuntos tiene ya nada en juego en términos clasificatorios. Por un lado, los blanquiverdes ya han asegurado su segunda posición con el empate logrado en Ibiza, por lo que podrán afrontar esta última jornada con tranquilidad. Por el otro, el Algeciras, en duodécima posición con 46 puntos, ve como el descenso está 7 por debajo, mientras que el play off se queda a 12, por lo que su única posibilidad en la tabla será la de poder escalar al undécimo puesto, superando al Alcoyano.

Eso sí, aunque los puntos que se consigan en este partido no afectarán en demasía a la deriva de ambas escuadras, sí que lo harán las sensaciones con las que se termine la temporada regular. Los algecireños, por su parte, querrán poner el broche de oro a una temporada de altibajos, pero en la que han logrado no pasar apuros y que, a buen seguro, buscarán tener un buen sabor de boca en el adiós a la campaña. El combinado califal, por otro lado, con el play off a la vuelta de la esquina, querrá seguir manteniendo la tensión competitiva, a la par que evitar alguna posible lesión o sanción para el tramo crucial de su temporada.

Pero, centrando la vista en los de Lolo Escobar, la marcha que atraviesa su equipo en estas últimas jornadas es un buen indicio de la irregularidad que ha venido arrastrando una escuadra que, a principios de temporada, se convirtió en una de las revelaciones de la categoría. Para presenciar la última victoria del equipo fuera de casa hay que remontarse a inicios del pasado mes de diciembre, cuando se impusieron por 0-1 al Antequera. Desde entonces, la mayoría de sus puntos los han logrado en su feudo, sumando tan solo cuatro empates a domicilio en estos últimos tiempos. Eso sí, estos empates -San Fernando, Sanluqueño, Ibiza y Málaga- ponen en valor un conjunto atrevido y que suele protagonizar resultados cortos y ajustados.

En su feudo, eso sí, los algecireños han logrado hacerse fuertes. 31 de los 46 puntos que suman en total han sido logrados en el Nuevo Mirador, donde el Córdoba CF también sucumbió a principios de temporada, marcando así el inicio de una histórica racha como visitante que se detuvo abruptamente hace algunas semanas en Granada. Pero, una vez que la efervescencia del inicio de temporada se acabó, lo cierto es que el Algeciras CF ha sufrido para mantener una buena dinámica, sobre todo en estos últimos meses, donde los resultados negativos han sido la tendencia generalizada.

Por poner en contexto, los de Lolo Escobar solo han sumado una victoria y dos empates en sus últimos nueve partidos. Los empates, ante Málaga y Castellón, se lograron ambos en el Nuevo Mirador, mientras que la victoria sucedió ante el Atlético Baleares también en Algeciras, dando así un paso de gigante para una salvación que se hizo realidad una semana después con la derrota del Linares. Pero las derrotas contra AD Ceuta (3-2), Real Murcia (0-1), AD Mérida (3-1), Antequera (2-3), Atlético de Madrid B (3-1) y Recreativo de Huelva (3-0) han acabado por dilapidar toda opción de los algecireños de poder pelear por ese último puesto de play off que se acabó llevando la AD Ceuta.