Iván Ania: “Necesitamos la victoria ante el Intercity”

Otro mensaje de ambición. En parte también de necesidad, aunque con las ganas de volver a la senda del triunfo. Con esa claridad ha comparecido Iván Ania en sala de prensa, valorando un choque complejo ante el CF Intercity, con el que los suyos cerrarán la primera vuelta de la temporada. El objetivo es nítido, y no es otro que alcanzar la victoria, puesto que “llevamos un punto en los dos últimos partidos, no era lo esperado, pero la sensación del equipo no ha sido mala”. En efecto, pese a esa dinámica, el técnico cordobesista ha querido realzar el trabajo de los suyos, a los que considera que han sido “superiores en los dos partidos”, pero “nos hemos enfrentado a dos equipos con bloque bajo y nos ha costado generar ocasiones. Les hemos sometido, pero no hemos sido capaces de ganar”.

Por tanto, el reto es acabar con eso ante los alicantinos, con el fin de “terminar la primera vuelta con una victoria y con esos 36 puntos que nos pondrían en una situación privilegiada. Necesitamos la victoria mañana y hacer balance de toda la primera vuelta”, la cual saben que es “más difícil”, ya que “hay mucho más rigor, nos empezamos a jugar los objetivos, pero todo pasa por ganar mañana”.

La actual minicrisis no preocupa en exceso al cuerpo técnico, al que se le ha preguntado por la posibilidad de caer en algo similar a lo del pasado curso, cuando el equipo se deshizo por completo en la segunda vuelta. “Nosotros pensamos en lo positivo. Si tenemos que acordarnos del año pasado, preferimos acordarnos de las cosas positivas, no de las negativas”, aunque “tiene que ser una referencia para que no vuelva a suceder. Del año pasado pueden quedar 8 o 9 jugadores, los demás somos todos nuevos”. De este modo, Ania subraya que tienen “capacidad para mejorar los números de la primera vuelta, hay que rendir a un nivel muy alto para aspirarlo, pero si queremos aspirar a todo, tenemos que mejorarlos”.

En lo que respecta al rival, el técnico analiza que es “un equipo que ha sido capaz en su última visita de darle la vuelta a un 3-0 en Valdebebas, que es un campo complicado, que fue capaz de ganar en Ibiza, eso ya nos tiene que poner en alerta”, y, “a pesar de que no es un equipo con gente veterana, sí que da la sensación de que tiene oficio, que sabe manejar los tiempos, que tiene velocidad en bandas, puede jugar al espacio o juego directo”, matizando que “tienen la baja de Nsue por la Copa de África, que para ellos es un jugador importante, pero la pueden suplir con otros jugadores”. Sea como sea, la clave es “que nos pongamos por delante, que defendamos bien el balón parado y muy importante que volvamos a recuperar la portería a cero”.

Finalmente, el preparador califa ha expuesto que las bajas serán “Dragi, Adri Castellano y vamos a ver si Álex Sala puede estar en la convocatoria, además de Calderón por la sanción”, mientras que reconoce que, del filial, “van a venir los que están participando a diario con nosotros, Óscar, Paco, Mati y también Vázquez”. Del mercado, el asunto de última hora ha sido el interés de varios equipos portugueses en Sala, el cual “tiene contrato con nosotros y no cuento con que vaya a salir. Es un jugador importante, en una posición en la que ya ha salido Christian. Eramos cinco, ahora somos cuatro mediocentros, no contemplo la salida de Álex Sala”, al tiempo que de la decisión de Gudelj afirma que “quien tiene que hablar es él directamente o el club, ahora mismo no lo tenemos disponible y vamos a ver si en el futuro lo podemos tener o no. No es a mí a quien le corresponde hablar. Es un tema médico, no táctico ni técnico, y no me puedo pronunciar”.