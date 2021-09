Un intenso octubre

La carga física se mantiene y llega poco a poco la hora de la verdad. Tras una pretemporada donde el nivel competitivo no fue el óptimo, la acumulación de minutos ha venido de perlas a un Córdoba que ha comenzado la campaña regular de una manera espectacular. Los chicos dirigidos por Germán Crespo han conseguido cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas y se han alzado con el liderato en solitario del Grupo IV. Sin embargo, lo logrado hasta ahora no sirve de nada si no existe una regularidad en cuanto a los resultados se refiere. Por ello, los blanquiverdes esperan mantener este nivel conforme las jornadas vayan pasando, aunque las próximas semanas se antojan muy duras. El cuadro califal afronta el mes de octubre con una posible aglomeración de partidos debido a la irrupción de la Copa RFEF, pero esta carga podría ser en menor medida debido a una serie de condicionantes.

Esta última competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol permite al conjunto cordobés pelear hasta última hora por una plaza en la Copa del Rey. Por ello, el Córdoba tiene la intención de luchar con el fin de conseguir esta posibilidad, aunque el rival al que se medirá en la primera ronda será muy duro. La Balompédica Linense de Primera RFEF recibirá el próximo 6 de octubre a unos blanquiverdes que, si logran pasar de eliminatoria, lucharán ante Betis Hadú y Juventud de Torremolinos -el 13 de octubre- por un puesto en los cuartos de final. En dicha fase se determinará qué equipo de esta parte del cuadro llegará a la fase final de la Copa RFEF. Si la entidad blanquiverde consigue alcanzar dicha meta, deberá vencer o bien a Yeclano, Melilla, Real Murcia o Xerez CD por un puesto en el torneo del K.O. Gracias a esto, los de Germán Crespo podrían tener hasta tres partidos única y exclusivamente de esta competición en estas semanas.

Por otro lado, la Segunda RFEF también seguirá su curso particular, logrando que el Córdoba tenga una gran acumulación durante este mes de octubre. De hecho, los blanquiverdes se medirán ante tres equipos canarios, de los cuales tendrá que viajar al campo de dos de ellos -en teoría-. Primeramente, éstos se subirán al avión hasta Las Palmas de Gran Canaria, enfrentándose así al Tamaraceite en el Estadio Juan Guedes el próximo sábado (13:00). Por otro lado y una semana después, la entidad califal recibirá al San Fernando el 10 de octubre, aunque el siguiente encuentro podría suspenderse. La duda de si la irrupción del volcán cierra o no el aeropuerto de La Palma obliga al Córdoba a no saber con seguridad si podrá viajar hasta el archipiélago canario para el próximo 17 de octubre y medirse a un Mensajero que ya ha postergado su contienda ante el Montijo de la pasada jornada.

Aunque aquí no queda este mes para el conjunto cordobés. Los chicos dirigidos por Germán Crespo recibirán el 24 de octubre al Antequera en El Arcángel, mientras que finalizarán el mes viajando hasta Huelva y enfrentándose al San Roque de Lepe. Gracias a esta serie de problemáticas, el Córdoba no sabrá si la aglomeración de partidos será en mayor o menor medida, pero espera que, al menos en lo que está en su mano, su camino en la Copa RFEF no termine el próximo 6 de octubre en la Línea de la Concepción, sino que vaya sumando rondas y pueda acceder a esa ansiada Copa del Rey. Hasta ese momento, los blanquiverdes tendrán primeramente un enfrentamiento muy duro en el Juan Guedes ante el Tamaraceite con el objetivo de afianzarse aún más en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF.