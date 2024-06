Las imágenes del recibimiento al Córdoba CF en El Arcángel

“Hacía tiempo que no veía algo así”, “esto es increíble”, “lo nunca visto”. Y es que es normal todo el asombro que se ha visto esta tarde en la fan zone de El Arcángel, ya que cerca de 3.000 personas aproximadamente han realizado un recibimiento a la altura de un equipo que quiere volver al fútbol profesional cuanto antes. No hay nada más. La ilusión de la capital y provincia de Córdoba ha despertado y ha demostrado que su intención es subir a Segunda División en este mismo play off.

Es por ello que la hinchada blanquiverde se ha congregado en la puerta cero del recinto califal en busca de animar a unos jugadores que han sido jaleados desde que el autobús ha pisado El Arenal. Los futbolistas, perplejos después de una temporada donde la afición no ha estado del todo viva, pero que sí se ha despertado para el momento más importante: luchar por el ascenso a Segunda División.