Ilusión y ambición, la medicina para tropiezos y circunstancias

Sin tiempo para las lamentaciones, sin espacio para mirar atrás, y sin otra opción que no sea seguir aspirando a lo máximo. El ascenso sigue estando en las manos del Córdoba CF, pero para lograrlo aún debe de superar numerosas pruebas. La primera, sin ir mas lejos, es complicada por las circunstancias y por el reciente tropiezo ante el Alcoyano. Los blanquiverdes, ya sea con la primera plaza o a través del play off, buscan con ahínco el ascenso que les devuelva a Segunda División, y para lograrlo deberán de superar el difícil reto de vencer en el Antonio Solana, hogar del CF Intercity. Las circunstancias del terreno de juego, en mal estado, sumadas a las del propio equipo, hacen que se prevea un duelo complicado para los de Iván Ania.

Y es que la derrota del pasado fin de semana en El Arcángel supuso el primer tropiezo de los blanquiverdes en trece partidos, desde aquella derrota, también en el coliseo ribereño, ante el Real Madrid Castilla. Es, además, el segundo partido perdido en los últimos 25 partidos. Si se mira desde una perspectiva amplia, parecen unos números de campeón. Pero, tal y como afirmó Iván Ania en la rueda de prensa previa al duelo, en el Grupo II hay un líder que no falla -el CD Castellón-, que dejan, en cierto modo, en agua de borrajas esta gran dinámica. Ahora, tras la derrota ante el Alcoyano, habrá que ver cómo reacciona el conjunto blanquiverde, que buscará emular lo logrado por el CD Castellón desde su visita califal.

Y para buscar este resarcimiento, la plantilla blanquiverde al completo ha decidido apuntarse al viaje a Alicante. Por primera vez en lo que va de temporada, Iván Ania tendrá a su disposición a la plantilla al completo, incluido Adri Castellano. El defensor cordobés, único jugador que aún no ha debutado con la zamarra blanquiverde, podría debutar sus primeros minutos en el Antonio Solana tras recibir el alta médica hace algunas semanas. También estarán, ya al cien por cien, los dos delanteros disponibles: Antonio Casas y Alberto Toril. Todos ellos, sumados a los Kike Márquez, Kuki Zalazar, Carracedo, Adilson, Álex Sala, Diarra, Lapeña y compañía buscarán asaltar el difícil estadio del CF Intercity.

Y es difícil, en primer lugar, por el rival. El combinado alicantino, ubicado en décima plaza, suma un total de 42 puntos -22 menos que el Córdoba CF-. De esos 42 puntos, ha sumado 26 como local, logrando 7 victorias, 5 empates y tan solo 4 derrotas. En el Antonio Solana solo han vencido CD Castellón, Linares Deportivo, UD Ibiza y AD Mérida, signo de la dificultad del mismo. Además, al potencial de una plantilla con exblanquiverdes como Rafa Gálvez y Moha Traoré, y jugadores de gran calidad como Nsue -10 tantos-, Pol Roigé, Soldevila o Xemi Fernández, se suma el irregular estado de forma del terreno de juego, que hace que los partidos allí nunca sean fáciles para los visitantes.

En el apartado de bajas, Sandroni no podrá contar con Ceberio, Aarón Piñán, Burlamaqui, Manu Herrera y Simón Moreno, varios de ellos con lesiones de larga duración. Pero, pese a las numerosas bajas, los alicantinos buscarán resarcirse de sus últimos resultados. De los últimos cinco partidos, el CF Intercity tan solo ha logrado vencer ante el Antequera (2-1), cayendo derrotado contra Málaga (1-0), Atlético de Madrid B (2-1) y CD Castellón (1-2), y empatando contra San Fernando (1-1). Por lo tanto, los blanquiverdes podrían intentar aprovechar las dudas de un conjunto alicantino que, en décima plaza, ve como el play off se le marcha a once puntos, mientras que aventaja a la salvación en siete, por lo que los objetivos, en ningún caso, serán urgentes para los del Antonio Solana.