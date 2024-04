Iván Ania: “Tenemos la ambición de intentar recortar a los de arriba”

Semana atípica en el Córdoba CF. Tras trece encuentros consecutivos sin perder, el combinado blanquiverde volvió a caer derrotado, de nuevo en El Arcángel, ante un CD Alcoyano que le arrebató los tres puntos en los últimos minutos de juego. Aún así, Iván Ania, entrenador de los califas, ha comparecido en la rueda de prensa previa al posterior duelo, ante el CF Intercity, remarcando que deben de conocer en qué no estuvieron bien ante el Alcoyano, pero que ahora toca “hacer autocrítica, puesto que ahí radica el crecimiento del equipo”. “Perdimos después de muchísimas semanas. Es algo habitual en el fútbol a lo que no estábamos acostumbrados”, ha recordado el ovetense.

Pero lo que ha descartado Iván Ania es que el equipo esté mal físicamente. “Está fresco, como lo ha estado siempre”, ha aseverado el preparador, recordando que “no se habló de cansancio cuando se hizo toda la racha previa de partidos”, y reincidiendo en que el hecho de haber perdido un partido “no significa que estemos mal físicamente”. “El equipo está fresco. Es el momento en el que tenemos más gente para escoger, ya que hemos recuperado ya a Castellano, que ha sido el que más tiempo ha estado fuera del equipo”, ha apuntado el entrenador de Oviedo, añadiendo además que el estado físico es una de las bazas del equipo, aunque su plantilla no depende tanto de ello, sino más de su “juego, modelo e idea”.

Analizando el último partido ante el CD Alcoyano, Iván Ania ha remarcado que no fue su “mejor partido en cuanto a que la circulación no fue tan fluida”, pero también hay que ser conscientes de que “los rivales juegan”. “Eran dos líneas de cuatro jugadores muy juntas. Entre delanteros y mediocentros sí podíamos encontrar jugadores libres, pero a partir de ahí no. Aún así, hicimos 17 tiros, de los que 4 fueron fuera y 3 fueron interceptados. Hicimos ocasiones para ganar el partido, pero defendieron bien y su portero estuvo muy acertado. Si nos hubiésemos puesto por delante, no estaríamos hablado de esto”, ha analizado Ania, antes de añadir que han “ganado partidos con muchísimas menos ocasiones y peor juego” que el día del Alcoyano. Por todo ello, no está preocupado “ni por el físico ni por el juego. Los rivales defienden bien y, a veces, es difícil el poder ganar”.

En lo referido al apartado de bajas y enfermería, Iván Ania ha anunciado que Adri Castellano ya cuenta con el alta médica para ir convocado, pero que hablará con él antes del partido para ver el nivel de confianza del defensor, tras estar entrenando las últimas semanas con el grupo de manera asidua. De igual manera, tanto Antonio Casas como Alberto Toril ya se encuentran, de nuevo, al cien por cien. “Si queremos contar con ellos como titulares, lo podemos hacer sin riesgo”, ha apuntado, aunque también ha hecho un paréntesis para alabar el trabajo de Kike Márquez durante estas semanas como delantero centro. Un trabajo que les permitió no cambiar el sistema de juego, y que descubrió una nueva faceta del sanluqueño con el Córdoba CF. “Estamos contentos de que hemos ganado un delantero más”, ha concluido al respecto Ania.

Como no podía ser de otra manera, también ha habido espacio para hablar del próximo rival: el CF Intercity. Ania ha advertido de que es “un rival complicado, que tiene jugadores muy buenos como ya vimos aquí”, poniendo especial énfasis en que “tienen muchísima velocidad por bandas, experiencia con Nsué, potencia con Traoré, y mediocentros capacitados para jugar y para asumir tareas defensivas”. Además, ha explicado que los alicantinos tienen “una idea muy clara como visitantes, que como local modifican un poco por las condiciones de su terreno de juego”, lo que hace que sienta que se trata de un equipo que “debería de estar más arriba en la clasificación”.

Siguiendo con su análisis, ha explicado que el Intercity es uno de los equipos que les gusta ver, ya que tienen “mecanismos”, destacando sus saques de banda, donde “posiblemente sean el mejor equipo de la categoría”, ya que “siempre tienen cosas que hacen interesantes, y movimientos”. Por todo ello, los ve como un equipo “trabajado y muy difícil”. Además, se suma el factor del estado del terreno de juego del Antonio Solana. “Su campo condiciona, pero a los que más les condiciona es a ellos, que tienen que jugar 19 partidos allí y que tienen que optar por un estilo de juego mucho más directo por cómo esta el césped”, ha explicado, antes de concluir reincidiendo en que es “muy bien equipo que nos pondrá las cosas difíciles. Si no somos competitivos en ese estadio, es imposible que podamos ganar”.

“Ni antes estaba todo bien, ni ahora está todo mal”

En el último tramo de la rueda de prensa, Iván Ania se ha encargado de analizar la situación del equipo y de tratar de poner perspectiva a la derrota del pasado fin de semana. “No tenemos el objetivo cumplido aún, tenemos que ganar aún muchos puntos para poder lograrlo”, ha apuntado Ania, explicando que quedan seis jornadas en las que quieren “hacer el mayor número de puntos posibles”, pero que deben ir “partido a partido”. “Hemos perdido un partido después de tres meses. Ni antes estaba todo bien, ni ahora todo mal. Hay que poner en valor lo que ha hecho el equipo, ver que ese número de puntos que llevamos es algo muy difícil, y que no nos da para ser primeros porque hay uno que no falla”, se ha lamentado el ovetense, recordando que en el Grupo I irían empatados a puntos con el líder.

Pero, en contra de lo que podría parecer, Ania se mantiene fiel a su idea. “No podemos ser catastrofistas, me gusta pensar en positivo y hay que mirarlo de manera global: somos los líderes de la segunda vuelta, hemos estado casi tres meses sin perder, somos el único equipo que ganó en Castellón, y ya sumamos cinco puntos más que en la primera vuelta. Tenemos argumentos y datos suficientes como para que una derrota no nos ponga en duda”, ha aseverado con rotundidad el entrenador del Córdoba CF, recordando que “tiene mucho mérito y es muy merecido lo que ha logrado el equipo. Hay que ir partido a partido y, si eso nos da para cumplir el objetivo y recortar con los de arriba, pues muchísimo mejor”.

Y es que, al hilo de esto último, Ania sigue optando por ser ambicioso. “Es importante la segunda plaza, pero nosotros estamos pensando en la primera posición. Hay vida, esperanza y puntos en juego”, ha recordando un Ania que ha reincidido en que no renuncian a la primera posición, y que ha recordado que cuando ganaron en Castalia, quedaban diez jornadas. “No hay ningún equipo que haya ganado más de cinco partidos seguidos. Sabíamos que todos los que estábamos arriba íbamos a fallar. El Castellón ha tenido una reacción fantástica, y nosotros hemos ganado dos, empatado uno y perdido otro. Han aumentado la distancia, pero seguimos pensando que podemos llegar arriba. Si no lo hiciésemos así, nos faltaría ambición”, ha apuntado el preparador blanquiverde.

De esta manera, ha concluido la rueda de prensa recordando que está difícil, pero que tiene claro que el Castellón no ganará los seis partidos que le quedan -y que si lo hace, les dará la enhorabuena y será merecido-, y que su equipo siempre va a intentar alcanzar a los que tiene por encima. “Ser segundos, sobre los terceros, te da unos privilegios como el factor campo o el ganar tras empatar en la prórroga, pero no estamos pensando en eso. Estamos pensando con la ambición de intentar recortar a los equipos que tenemos por encima en la clasificación”, ha concluido el ovetense.