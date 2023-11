Grada Blanquiverde | Córdoba CF - Antequera CF

Más de 11.000 espectadores en las gradas pudieron ver un nuevo triunfo del Córdoba CF en El Arcángel. El objetivo era mantener la regularidad vista en los últimos seis encuentros, donde la derrota no ha vuelto a aparecer. Asimismo, los chicos dirigidos por Iván Ania encaraban una semana larga, de hasta tres partidos donde los dos primeros se saldaron con victoria y este no iba a ser menos. La escuadra blanquiverde arrolló al Antequera CF, consigue su tercer triunfo consecutivo, se consolida en la zona de play off y escala hasta la tercera plaza antes de que el Málaga CF dispute su encuentro frente al Real Murcia.