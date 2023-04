Las imágenes del Córdoba CF - RC Deportivo

Otro empate más que no sirve de mucho. El Córdoba CF logró la igualada ante el Deportivo de La Coruña en un duelo que se presumía vital para los intereses cordobesistas, aunque de nuevo no pudieron obtener el botín preciado ante un cuadro coruñés que fue de más a menos en el partido. Otra oportunidad que pasa de largo para acercarse al play off.