Un despertar tardío

La oportunidad definitiva y el último tren en dirección a un play off que poco a poco se complica más. La vida del cordobesista en las últimas semanas es así: el lunes te lamentas por haber viajado o visto el partido de tu equipo, el miércoles te ilusionas porque aún siguen habiendo puntos en juego y el día de antes la motivación está por las nubes porque los rivales más directos han vuelto a fallar. Lo malo es que esa tendencia se ha vuelto un bucle negativo del que está siendo muy difícil salir. Sin embargo, las oportunidades siguen existiendo y el duelo de este domingo ante el Deportivo de La Coruña podía ser el punto de inflexión definitivo, aunque la primera parte no invitó a ello.

Un partido que, a pesar de la exigencia por parte local, empezó con un cuadro gallego mucho más metido en el partido, sabiendo que una victoria volvería a colocarles como un aspirante serio al ascenso directo a Segunda División. Esta insistencia provocó que, en los primeros diez minutos, los chicos dirigidos por Óscar Cano tuvieran varias ocasiones peligrosas lideradas por un Alberto Quiles que, además de diversos acercamientos, estrelló un balón al palo después de una serie de rebotes en área blanquiverde. Aun así, el Córdoba CF despertó con el paso de los minutos y pasó a dominar el partido a base de una posesión más vertical que estéril, haciendo que Willy Ledesma encontrara espacios pero sin demasiado peligro.

Esta tendencia se mantuvo a lo largo de los primeros veinte minutos, siendo un Córdoba CF mucho más incisivo que lo visto ante el Rayo Majadahonda e inquietando a uno de los rivales directos por esa zona noble del Grupo I de Primera RFEF. De hecho, el ariete de Torremejía volvió a tener protagonismo en el área de un Deportivo de La Coruña que notó y mucho la ausencia de Lucas Pérez, pero que hizo notar la pólvora que gasta en la zona ofensiva. Tanto fue así que Mario Soriano filtró un pase magistral para que Alberto Quiles solo tuviese que batir por alto a Carlos Marín e imponer así el primer tanto del encuentro en el luminoso de El Arcángel.

El tanto por parte deportivista dejó muy tocado a un conjunto blanquiverde que por el momento le salió cara gracias al pobre rendimiento que estaba mostrando el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, el Córdoba CF volvió a dejar una imagen pobre, sin ideas ofensivas más allá de los centros laterales, lo que provocó que El Arcángel despidiese a los suyos con una sonora pitada y es que no era para menos. Los chicos dirigidos por Manuel Mosquera estaban desaprovechando una nueva oportunidad de meterse en la pelea por el play off y volver a ser el equipo que era, pero, sin embargo, esto no estaba sucediendo por el momento.

Para sorpresa de todo el respetable, la reanudación dejó un rayo de esperanza sobre el césped de El Arcángel. A pesar de que el reinicio no fue del todo bueno, el Córdoba CF se encontró con un gol de De las cuevas tras una serie de rebotes en el área del Deportivo de La Coruña y a partir de aquí fue otro el partido. Los blanquiverdes comenzaron a dominar y a someter a un conjunto coruñés que se quedó sin ideas después de una más que digna primera mitad. De hecho, El Arcángel empezó a ponerse modo caldera y los califas fueron decididos a por el gol que le diese esperanzas de cara a una plaza en el play off.

Sin embargo y conforme los minutos seguían pasando, la intensidad y la motivación dejó paso a un partido totalmente abierto de cara a los últimos minutos con un ritmo mucho más denso. Aun así, el corazón y la casta del Córdoba CF permitió llegar a los últimos instantes con más certeza de que la victoria era posible, pero no fue el caso. Un empate que muestra el crecimiento a través de la intensidad por parte de una escuadra blanquiverde que, a lo mejor, ese crecimiento llega demasiado tarde. Este miércoles vuelven a tener un compromiso clave para mantener viva una esperanza que puede no existir a día de hoy.