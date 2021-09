Germán Crespo: "El Cádiz B nos puede venir bien por su estilo de juego"

Tras la abultada victoria cosechada por el Córdoba la pasada jornada frente al Xerez Deportivo, Germán Crespo ha comparecido ante los medios en la previa del partido ante el Cádiz B. Sobre el filial gaditano, Crespo ha destacado que "ha tenido bastantes incorporaciones, pero lo que es el once titular mantiene una base importante del año anterior. Es un equipo con conceptos y propuesta de juego parecida a la nuestra, con gran salida de balón. Es lo que vamos a intentar contrarrestar. Tanto en los extremos como en los laterales va a tener gran velocidad. Trataremos de mantener la posesión los máximos minutos posibles". Pese a ello, el técnico cordobesista también puntualizó que es un rival que les "puede venir bien por el estilo de juego", ya que "no esperamos que vaya a jugar replegado, sino que cuando tenga el balón, intentará ir a por el partido".

Por otro lado, uno de los alicientes del encuentro será la vuelta del público masivo a El Arcángel. Sobre esto, el entrenador del Córdoba afirmó que "es una alegría. Ya pudimos vivirlo la semana pasada, y tener ahora a la afición en nuestro estadio tras un año complicado es una alegría. Si a eso le unes la afición del Córdoba, que es vital para el equipo, creo que van a ser el jugador número doce. Sería idóneo conseguir los tres puntos para que puedan tener ese merecido premio".

Además, se espera que haya una afluencia bastante importante en las gradas del coliseo ribereño tras la victoria conseguida durante la jornada pasada en el primer partido de la campaña. El 1-5 frente al Xerez Deportivo, según afirmó Germán Crespo, es uno de esos resultados "que te dan confianza" y "hace que puedas trabajar con más tranquilidad la semana". Sin embargo, en el vestuario ya han "pasado página" y se encuentran "centrados en este partido". "Lo venimos hablando durante toda la semana. Al final son tres puntos, pero como nosotros hay siete u ocho equipos igual. Esto tan solo ha sido una jornada, donde se hicieron las cosas muy bien, aunque, evidentemente, también había cosas que mejorar. Esa euforia que tiene la gente fuera nos la puede transmitir, pero en el vestuario tenemos los pies en el suelo" puntualizó el técnico granadino.

Sobre los problemas que ha venido arrastrando el Córdoba frente a los filiales, Germán Crespo afirmó que "en estos últimos años, no nos ha ido muy bien", aunque para la carrera en particular del técnico "ha sido todo lo contrario", por lo que espera que "se mantenga" su racha, ya que prefiere "coger a un filial en las primeras jornadas, antes de que tengan los conceptos más claros". Siguiendo con los problemas que se observaron la pasada campaña en el conjunto blanquiverde, Germán Crespo fue preguntado sobre la falta de regularidad en casa, ante lo que admitió que "es verdad que nos faltó contundencia en El Arcángel", aunque "si algo bueno hemos tenido en pretemporada ha sido eso". Además, la vuelta del público a El Arcángel supondrá un "plus" ya que "cuando se vea un número importante de gente en las gradas va a ayudar mucho al equipo".

En el apartado de bajas, parece que Alejandro Viedma no contará para el técnico blanquiverde tras sufrir una contusión en el cuádriceps en el entrenamiento anterior al partido ante el Puente Genil. En palabras del propio entrenador, "la primera valoración del cuerpo médico es que esa contusión le ha podido provocar una pequeña rotura", aunque "habrá que esperar a la semana que viene para poder valorar" ya que al final parece que "se ha quedado en tan solo un susto".

Por último, Germán Crespo habló sobre el posible once de cara al encuentro del domingo. El técnico, pese a la buena imagen mostrada por el equipo la semana pasada, afirmó que lo que quiere es "sacar el mejor once, y el mejor en determinados partidos. El partido de este domingo va a ser muy parecido, aunque habrá bastantes partidos en los que vengamos de ganar, y a la semana siguiente haya cambios. Al final va a depender mucho del rival, de las dimensiones del campo... Si hay que destacar algo esta semana es la implicación de los jugadores que no participaron". Además, hizo una rápida valoración sobre las incorporaciones en banda del equipo, sobre las que ha dicho que son jugadores "totalmente diferentes a los del año pasado", "muy rápidos y verticales", lo que le otorga al equipo "muchísimas variantes ofensivas" de cara a los próximos encuentros.