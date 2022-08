German Crespo: “La pretemporada ha sido muy buena”

Pitido final a la pretemporada y con buenas sensaciones en general. El Córdoba CF tenía que coger ritmo competitivo en este tramo de preparación en busca de una dinámica positiva en su primera toma de contacto con la nueva Primera RFEF. Por ello, la entidad blanquiverde confeccionó una serie de amistosos ante rivales de diferentes categorías para llegar a la primera jornada frente al Unionistas de la mejor manera posible. Gracias a esto, esta pretemporada ha llegado a su fin en el Nuevo Vivero con un partido ante un CD Badajoz que se ha mostrado muy combativo. Tras este duelo, el técnico Germán Crespo valoró el trabajo de sus chicos en esta preparación y admitió que ya solo están pensando en el debut liguero.

Una agridulce guinda de pretemporada

En primera instancia, el preparador granadino analizó el encuentro ante el CD Badajoz y apuntó que a su equipo le “faltó verticalidad” en diferentes partes del duelo. “Un partido típico de pretemporada donde han habido dos equipos hechos, con los conceptos claro y sabiendo cada uno a lo que jugaba. Yo creo que hemos dominado el partido durante muchos minutos del encuentro, aunque creo que han habido momentos donde nos ha faltado verticalidad. Ellos en la primera parte nos han esperado atrás con dos líneas de cuatro y los dos jugadores de arriba. Ahí si nos ha faltado el ser más verticales y el jugar más por dentro. Hemos tenido llegadas, pero no han sido claras, aunque a pesar de eso hemos tenido un disparo de Diarra, un pase de Calderón al que no ha llegado Miguel de las Cuevas... Hemos generado acercamientos y después nos ha faltado finalizar con más acierto”.

Por otro lado, Germán Crespo admitió que el Córdoba CF mejoró en los últimos instantes del duelo gracias a las permutas. “Ellos han vivido un poco de nuestros errores, de buscar las contras cuando nos pillaban abiertos y en alguna salida han tenido alguna ocasión. Nos ha venido el gol en esos primeros minutos, en un balón que rebota y va hacia dentro. Ahí han habido minutos en los que nos ha faltado hacernos dueños del balón. Luego creo que hemos reaccionado bien, hemos conseguido tener el balón, le hemos dado criterio y con los cambios hemos ganado frescura arriba. Son jugadores que han tenido minutos, pero hoy eran 70 minutos y en esos últimos minutos hemos tenido más frescura y el equipo ha ido a por el partido. Hemos tenido ocasiones claras para llevarnos la victoria, pero contento con el partido que hemos hecho”.

Mientras tanto, este era el último partido de una preparación que el propio técnico blanquiverde valoró y no solo por los resultados, sino que también por las sensaciones que ha dejado el equipo ante planteles de diferentes categorías. “La pretemporada ha sido muy buena. Ha sido larga, con muchos partidos y el equipo ha competido muy bien en todos los partidos. En los partidos de pretemporada, los equipos rivales han parado mucho el ritmo y hoy otra vez, cada vez que podíamos atacar, nos han hecho falta y quizás en varios partidos nos ha faltado eso. Eso no va a ocurrir en partidos de Liga porque tendrían muchas tarjetas. Aun así, se ha visto a un equipo que sabe lo que quiere, un equipo que en todo momento es vertical y con velocidad, a pesar de que no estamos al 100% en cuanto a físico y a la chispa que se suelen coger en los partidos se refiere. Hay que estar contentos con lo que ha dado el equipo y ahora hay que pensar en lo que estamos deseando que llegue. Me hubiera gustado llegar con una última victoria, pero el balance de resultados es positivo”, culmina.