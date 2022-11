Germán Crespo, sobre el Ceuta: “Es un equipo con una propuesta de juego que me encanta”

Después de la victoria cosechada ante el Talavera, farolillo rojo de la competición, el calendario le ha deparado al Córdoba CF una visita que, a priori, podría parecer sencilla para los blanquiverdes, ya que les toca visitar el Alfonso Murube, hogar de la AD Ceuta, penúltimo clasificado en la tabla del Grupo I de Primera RFEF. Sin embargo, en la previa del encuentro, Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, se ha deshecho en elogios con el equipo ceutí y ha advertido que es “un rival un poco engañoso”, ya que “ha partido desde inicio de temporada con desventaja”, después de disputar sus tres primeros duelos como visitante, y los dos primeros encuentros en Ceuta jugarlos lejos del Alfonso Murube.

El Alfonso Murube, territorio casi inexpugnable para el Córdoba CF

Además, Crespo ha recordado que al Ceuta “le tocan dos rivales en casa como el Racing de Ferrol y el Alcorcón”, que son “rivales hechos para estar arriba”, y que, pese a ello, los ceutíes “hicieron merecimientos para haber sumado algún punto”. De esta manera, los pupilos de José Juan Romero tan solo suman tres puntos en su casillero, y han sufrido un cambio de entrenador tras la destitución de Chus Trujillo. Pese a ello, Crespo ha subrayado en que es un equipo “que creo que va a ir a más, ya que hay muchas circunstancias que le han perjudicado. Todos los que han querido ganarles han tenido que hacer muchas cosas para superarles”.

Por otro lado, en lo referido al Alfonso Murube, un territorio casi inexpugnable para el Córdoba CF, el técnico granadino ha recordado que “otros años han tenido el campo irregular, y el año pasado se cambió a césped artificial, pero ahora mismo creo que el campo nos va a venir bien porque está en perfecto estado”. De esta manera, en el Córdoba CF no hay otra idea que la de “sumar los tres puntos”, aunque son conscientes de que “en frente tendremos un rival que intentará complicarnos la mañana”.

Por lo tanto, el empate no es un resultado que esté en la mente de Crespo. Así lo ha defendido en la rueda de prensa, afirmando que “si hemos querido ir a ganar a Ferrol, León y Madrid, aquí también vamos a ir a querer ganar”. Pese a todo, como siempre, “dependiendo de cómo se de el partido, será bueno un empate o no, pero va a ser un partido complicado”. Así, ha recordado que “el Alcorcón gana allí remontando, y el Racing de Ferrol se puede ir con un 2-0 en los primeros quinte o veinte minutos”. Por lo tanto, la enmienda es la misma que la pasada jornada ante el Talavera: “todo el mundo compite bien, pero somos el Córdoba CF y, si venimos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, vamos a tener más posibilidades de que los tres puntos se vengan para Córdoba”.

En cuanto a las cualidades del rival, el entrenador del conjunto blanquiverde ha destacado la “valentía” del equipo, ya que “cuando tienes un equipo ahí, sumando solo tres puntos, y siendo un equipo que propone y saca el balón desde atrás jugado con calidad, es complicado. Cuando no te acompañan los resultados es más difícil mantener tu idea de juego”. Pese al alto presupuesto que manejan los ceutíes, es un equipo que “no tiene la calidad individual de otros”, ya que “no pueden firmar porque vienen de abajo y, aunque tengan ese dinero, el jugador va a preferir ir a otros sitios, y eso les debilita un poco”. Pese a ello, ha vuelto a alabar el trabajo de los caballas, reafirmando que “es un equipo con una propuesta de juego que me encanta”.

La clave residirá en los primeros minutos de juego. Ya contra el Talavera y contra el Racing de Ferrol, el conjunto blanquiverde salió desde el primer instante a anotar gol, hecho que repetirá en el Alfonso Murube aunque los ceutíes también tratarán de hacer lo mismo. “Estamos siendo capaces de salir en esos primeros minutos muy intensos, yendo a por el partido desde el primer minuto, y esa es la idea con la que tenemos que ir allí”, ha apuntado Crespo, explicando que “cuando el rival está mejor físicamente, es cuando te va a llegar con la presión en bloque alto en esos primeros minutos y, dependiendo de con qué bloque juegue, tendremos variantes”, poniendo como ejemplo el encuentro ante la Cultural Leonesa.

Otro de los temas candentes desde el inicio de temporada ha sido el de las rotaciones en el once del Córdoba CF. A las ya conocidas bajas de Ekaitz Jiménez, Javi Flores, Ramón Bueno y Antonio Casas, en los últimos días se ha unido Carlos Puga, ya que tiene “una amigdalitis, con fiebre, y sabemos que, si llega al domingo, no lo hará en las mejores condiciones”. Así, los descartes de Casas y Flores también se dan “porque no queremos correr un riesgo” y que así, se alarguen sus lesiones. Por lo tanto, desde el club han visto “conveniente darles una semana más para que lleguen a la próxima semana sin riesgos”. La no convocatoria de Puga podría acarrear, del mismo modo, la llamada a algún futbolista del Córdoba CF B.

Por otro lado, el encuentro de Copa del Rey de la próxima semana ante el Cacereño supondrá una ventana para que Crespo introduzca estas rotaciones. La preparación, al ser en sábado, será similar a la de un encuentro de Liga. Por lo tanto, las rotaciones seguirán siendo continuas ya que, a pesar de todo, sigue habiendo lesiones y molestias musculares en la plantilla. Así, “conformen vayan pasando las jornadas, la lluvia hará que los campos se hagan más pesados, y es la idea que tengo desde el principio: rotar para intentar llegar a todos los partidos lo mejor posible”. Así, estas variaciones pueden llegar incluso a la portería, ya que, pese a que Crespo es consciente de que “Carlos -Marín- está cumpliendo a día de hoy perfectamente”, ahora van a llegar “partidos donde sí es una posibilidad hacer el cambio, pero no quiero pensar más allá del partido del domingo y ya, cuando venga la Copa, pensaremos en ello”.

Por último, también ha comentado las declaraciones de Miguel de las Cuevas, donde ha notado al equipo con un sobresaliente tras el arranque liguero. Crespo ha reafirmando que “estamos viendo lo complicado que es esta categoría”, y que “en cuanto a números, somos el equipo mejor clasificado de los dos grupos”, por lo que “se están haciendo las cosas muy bien. Hemos perdido sólo un partido donde no hicimos méritos para tener una derrota, por lo que imagina si hubiésemos conseguido esos tres puntos”. De esta manera, en el club están “muy contentos”, y eso se demuestra “en el día a día, en la ilusión de jugar, y en que estamos deseando que llegue el domingo, competir y sacar los tres puntos”. Con todo, la mejora siempre está en el horizonte, porque “a pesar de los números que llevamos, se pueden mejorar muchas cosas, y en ello estamos”.