Ekaitz Jiménez: "La propuesta del míster es arriesgar y me convence mucho"

Una aventura después de ascender a Segunda División. La trayectoria de Ekaitz Jiménez ha estado siempre ligada con el fútbol vasco donde ha vestido las elásticas del Real Irún, Gernika y las categorías inferiores de una Real Sociedad que obtuvo con él en plantilla una plaza en una de las divisiones más profesionales de este deporte. De hecho, el lateral izquierdo era una pieza muy usada por el técnico Xabi Alonso, aunque este verano decidió reemprender su rumbo para seguir creciendo como futbolista. Gracias a esto, el natural de San Sebastián firmó con el Córdoba CF, siendo presentado en la sala de prensa de El Arcángel y posando por primera vez con la elástica blanquiverde. De hecho, Ekaitz ha jugado los dos primeros amistosos bajo las órdenes de Germán Crespo, cuajando una gran actuación, sobre todo, en el encuentro ante el Marbella FC (4-3). Por ello, el jugador ha admitido que está encantado de aterrizar en esta ciudad. "Nos estamos conociendo en la pretemporada, pero nos estamos haciendo los unos a los otros", añade.

Por su parte, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha descrito a un futbolista que tiene su primera experiencia lejos del País Vasco y cuyo perfil siempre ha sido anhelado por este club. "Jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en la Real Sociedad. Lo fichamos para el lateral izquierdo, pero es bastante versátil y puede jugar en el extremo. Queríamos a un lateral que fuese ofensivo. Es un perfil que lo perseguíamos durante varios años y hemos tenido suerte de que recale en el Córdoba CF". Mientras tanto, el propio Ekaitz Jiménez ha valorado cómo puede encajar en la entidad blanquiverde durante una temporada muy dura a nivel deportivo. "El año pasado jugué mucho de extremo y carril. Puedo aportar mucho en la última línea de ataque. Me gusta mucho ser profundo y jugar tanto por fuera como por dentro. Sin olvidarme también de que tengo que defender, aunque sí que me gustaría aportar al ataque".

Aun así, el futbolista vasco ha valorado el estilo de juego que quiere imponer Germán Crespo y también recalca el poderío ofensivo que ha tenido el Córdoba CF en los dos primeros test de pretemporada con su socio de garantías. "Yo que juego de lateral, somos profundos y me gusta serlo. La propuesta del míster es apretar arriba, arriesgar y esto me convence mucho". "Con Willy llevo unos días que me dice que la ponga por delante y así fue. Con Willy allí en el área hay que ponerlas todas porque te pide todas, pero muy bien", afirma un Ekaitz Jiménez que desvela el motivo del buen juego que mostró la Real Sociedad B para conseguir el ascenso de categoría. "La clave fue que mantuvimos el bloque. Atacábamos once y defendíamos once. Nos fue increíble. Fuimos también regulares, marcando goles importantes en los últimos instantes del partido", culmina.