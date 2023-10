El derbi se queda en El Arcángel

Un duelo de aficiones. Y de emociones. Se esperaba un encuentro de máxima intensidad ya desde horas antes del inicio, y así fue, con multitud de aficionados del Recreativo de Huelva que, en su mayoría, convivieron agradablemente en su hermandad con la hinchada del Córdoba durante la previa. Había ambiente de fútbol y eso se palpó también en el arranque, uno que tuvo un rincón caluroso hacia dos figuras como Álvaro Prieto y Molina, recientemente fallecidos y a los que El Arcángel quiso brindar su particular homenaje. Luego tocaba la pugna sobre el verde. Y ahí también el Córdoba CF se hizo grande.

La intensidad fue tan acalorada como lo que se vivía en la grada, con cánticos entre rivales desde primera hora. Lo que se jugaba en el césped se vivía intensamente fuera de éste. Los primeros acercamientos de peligro fueron parejos, aunque con mayor verticalidad para el Córdoba y en los pies de Adilson, el más participativo de cara al gol. Pero con poco acierto.

Los blanquiverdes iban sumando ocasiones, como un disparo de Kuki desde la frontal. Además, había mucha insistencia en la presión, que permitía a los de Iván Ania robar balones en primera línea y contraatacar. El choque avanzaba entre intentos fallidos, aunque decreció su verticalidad con el paso de los minutos. Mucho ritmo en ambos lados, pero pocos acercamientos.

En este sentido, Adilson sumó otra acción más en el área onubense, al recoger un rechace tras un centro de Albarrán despejado por la defensa. No obstante, el golpeo del extremo impactó en el cuerpo de un defensor. Y ya en el tiempo de descuento del primer acto iba a llegar la oportunidad más clara del Córdoba en los primeros 45 minutos, con un centro de Carracedo buscando el segundo palo, donde apareció veloz el extremo portugués, que no pudo conectar su remate entre los tres palos. Con tablas y sin goles desfilaron ambos conjuntos a vestuarios. Pero con buenas sensaciones en clave califa.

El segundo acto comenzó, de nuevo, con dominio del Córdoba CF, que logró prácticamente desde el inicio tener al Recre metido en su campo. Y éste, a su vez, se limitaba a defender y buscar la contra, aunque con poco acierto. Tampoco lo tuvo de cara al gol Diarrá en el 5’ de la segunda mitad, al recibir en el área pequeña totalmente solo tras un gran servicio de Carracedo. Sin embargo, su golpeo se marchó por alto.

Insistencia e insistencia y muchos remates dentro del área, pero ninguno lograba encontrar la vía del gol. Pero El Arcángel se venía arriba con el empuje y el empeño de los suyos, claros dominadores del duelo andaluz. Volcado absolutamente en campo onubense, los blanquiverdes querían ya encontrar el premio que tanto ansiaban. Y no iba a ser por falta de intentos, ya que también probó fortuna Carracedo a través de una volea desde la diagonal.

La primera oportunidad del Recre en el segundo tiempo llegaría superada la hora de partido, aunque fue realmente peligrosa, pues Caye Quintana se plantó en un mano a mano con Marín, pero el disparo de éste salió desviado. El encuentro iba de un área a otra, aunque con más peso en la visitante, ya que el Córdoba rondaba y rondaba la portería rival en todo momento, cada vez más cerca del gol. Y lo cierto es que lo rozó en el 74’ Simo, que en uno de los primeros balones que tocó recogió un balón filtrado por Carracedo, aunque su remate se topó ahora con la madera. Asimismo, más cerca estaría minutos después Kuki Zalazar, quien se quedó solo ante Rubén Gálvez, pero el meta reaccionó bien por bajo para desviar el esférico a córner.

Pero tantos intentos no podían quedarse sin recompensa. A falta de escasos dos minutos para entrar en el descuento, un servicio sobresaliente de Álex Sala por la izquierda lo cabeceó Alberto Toril, empujado por todo el peso de El Arcángel, que retumbó a su máxima potencia cuando el balón se metió ajustado al poste. De ahí hasta el final, la fiesta se incrementó. No se podían escapar los tres puntos. Y no se escaparon. La victoria se queda en El Arcángel. El Córdoba CF se lleva el derbi andaluz.