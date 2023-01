Más que una decepción

Era importante después de lo sufrido jornadas atrás. El Córdoba CF retornaba a El Arcángel después de cosechar dos derrotas en las últimas dos jornadas disputadas en su feudo y las buenas sensaciones tenían que llegar más pronto que tarde si se quiere luchar por la primera posición del Grupo I de Primera RFEF. Sin embargo, no iba a ser una mañana plácida en el coliseo ribereño, ya que el Celta de Vigo B aterrizaba en la capital califal con el objetivo de mantener su dinámica positiva y así lo demostró en la primera parte, generando dudas -y muchas- a los chicos dirigidos por Germán Crespo.

Un partido que era crucial y así lo hizo saber tanto el Córdoba CF como el filial del Celta de Vigo. Los blanquiverdes, por su parte, tenían un plan de juego claro y era dominar el esférico en busca de desactivar el juego combinativo de un conjunto gallego que parecía conceder en demasía en estos primeros minutos, aunque su pegada era tal que desde el principio lo demostró sobre el terreno de juego. De hecho, Iker Losada enmudeció al respetable de El Arcángel con un disparo que, a pesar de no ser muy directo, se coló en la portería defendida por Carlos Marín.

Este duro golpe pareció no sentar del todo mal a un Córdoba CF que llegaba con relativa facilidad al área rival. Tanto fue así que De las Cuevas tuvo en sus botas el gol del empate, pero su disparo se marchó desviado. Aun así, el Celta de Vigo B estaba más que vivo y Lautaro demostraba que no es jugador para esta categoría. El futbolista celeste, que ya cuenta con varias apariciones en el primer equipo, se deshizo de la marca de Gudelj con un extraordinario recorte y fusiló desde la frontal del área para que Carlos Marín no pudiese hacer nada a pesar de la estirada.

Un varapalo duro y así lo hizo saber el público de El Arcángel después de que el colegiado anulase el que podría haber sido el tercer tanto de los visitantes obra de Hugo Álvarez. La zona ofensiva generaba algo de peligro, pero la defensa hacía aguas con los movimientos tanto de Lautaro como de Iker. El Celta de Vigo B estaba encontrando muchas facilidades a la hora de transiciones defensa-ataque y lo estaba aprovechando a la perfección. Aun así, el Córdoba CF lo intentó -con un posible penalti no pitado a disparo de Diarra-, aunque no consiguió el premio del gol antes del paso por vestuarios.

Todo iba encaminado para que cambiase en la segunda parte, pero nada más lejos de la realidad. La ofensiva que debía llegar finalmente se quedó a medio camino, con un Córdoba CF mucho más plano en estos segundos 45 minutos y sin apenas inquietar la portería visitante. Todavía faltaban más de 20 minutos para la finalización del choque y ya habían varios de miles de seguidores cordobesistas que se habían marchado de su asiento porque, a pesar del 0-2 -un resultado medianamente corto-, no se respiraba ninguna posibilidad de remontada.

Y es que fue así. Con el paso de los minutos, el frío se iba apoderando de cada uno de los aficionados que habían acudido a El Arcángel. Tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en el feudo ribereño y con la posibilidad de ascender de manera directa cada vez más lejana. Las dudas se convierten en certezas y la hinchada siempre es soberana, aunque a veces se acostumbre demasiado rápido a lo bueno. Queda margen, pero los primeros pitidos se han escuchado después de prácticamente un año y medio de ensueño. Justamente todo ello ha coincidido con la visita de la propiedad bareiní. Queda tiempo, sí, pero los resultados aprietan.